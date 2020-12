KRP epäilee viittä Helsingin Sanomien työntekijää turvallisuussalaisuuden paljastamisesta

Keskusrikospoliisi (KRP) on saanut valmiiksi esitutkinnan liittyen Helsingin Sanomien kolme vuotta sitten julkaisemaan juttuun Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen alaisesta Viestikoekeskuksesta. KRP:n mukaan viittä Helsingin Sanomien työntekijää epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

Artikkelissa kerrottiin salaisen keskuksen toiminnasta, ja lähteenä käytettiin salaiseksi leimattuja asiakirjoja. Viestikoekeskuksesta on aiemmin kerrottu vain vähän tietoa julkisuuteen. Viestikoekeskuksen lisäksi juttu käsitteli laajemminkin sotilastiedustelua ja maanpuolustusta.

– Poliisilla on ollut syytä epäillä, että Helsingin Sanomien toimituksessa on käsitelty sellaista tietoa, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi määrätty salassa pidettäväksi. Osa salassa pidettävästä tiedosta julkaistiin suunnitellun mahdollisen juttusarjan ensimmäisessä osassa, muita valmisteltuja juttuja Helsingin Sanomat ei julkaissut esitutkinnan käynnistyttyä, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Kai Käkelä KRP:n tiedotteessa.

KRP: Tietoja ei epäillä hankitun lainvastaisilla keinoilla

Rikosepäily liittyy Puolustusvoimien sotilastiedustelua ja maanpuolustusta koskevien salassa pidettävien turvallisuusluokiteltujen tietojen oikeudettomaan ilmaisemiseen, välittämiseen ja julkaisemiseen. KRP ei kuitenkaan epäile, että salassa pidettävää tietoa olisi hankittu lainvastaisilla keinoilla.

Tutkintapyynnön asiassa teki Puolustusvoimien pääesikunta. Asia siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan valtakunnansyyttäjäntoimistoon. Syyttäjänä asiassa toimii apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe.

Turvallisuussalaisuuden paljastamisesta voidaan tuomita vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Poliisi on tutkinut myös sitä, miten salassa pidettävää sotilastiedustelua koskevaa aineistoa ja tietoa on päätynyt Helsingin Sanomien toimittajien haltuun. KRP:n mukaan tämä esitutkinta pyritään saamaan valmiiksi lähikuukausina.