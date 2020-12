Orpo Ylellä: Pekka Haaviston olisi pitänyt jättää ministerinpaikkansa

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mielestä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) olisi pitänyt jättää ministerinpaikkansa perustuslakivaliokunnan mietinnön jälkeen. Orpo kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamun haastattelussa.

Orpo viittaa perustuslakivaliokunnan mietintöön, jonka mukaan Haavisto rikkoi lakia, kun tämä yritti siirtää ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin.

Vaikka syytekynnys ei Haaviston tapauksessa ylittynyt, Haavistolla ei Orpon mukaan ole enää poliittista luottamusta.

Orpo ihmettelee, että Haavisto ja vihreä puolue eivät ole osoittaneet minkäänlaista nöyryyttä sen edessä, että perustuslakivaliokunta on todennut ministerin rikkoneen lakia.

– He ikään kuin toimivat niin, että tarkoitus pyhittää keinot. Mielestäni se on vaarallista. Kokoomus ja itse lähden siitä, että lakeja pitää noudattaa, on sitten ministeri tai tavallinen kansalainen, Orpo sanoi.

"Parlamentarismia ei saa kaventaa"

Orpo ei lämpene Haaviston tapauksen jälkimainingeissa esitetylle ajatukselle, että ministerien syyteharkinta siirrettäisiin eduskunnan perustuslakivaliokunnalta oikeuskanslerille tai valtakunnansyyttäjälle. Hänen mukaansa perustuslakivaliokuntaan perustuva järjestelmä toimi Haaviston tapauksessa hyvin.

– Oppositiolla ja eduskunnalla on oltava välineet, jolla se voi asettaa ministerin toiminnan laillisuuden arvioitavaksi, Orpo sanoi.

– En haluaisi että demokratiaa ja parlamentarismia kavennetaan, että tämä vietäisiin oikeusprosesseihin ja eduskunnan ulkopuolelle, Orpo jatkoi.