Yön uutiskooste: Postissa odotetaan kaikkien aikojen ennätystä, Lontoossa sadat osoittivat mieltä koronarajoituksia vastaan

STT:n Postilta perjantaina saamien tietojen mukaan päiväkohtaisia ennätyksiä syntyi alkuviikolla jokaisena päivänä.

Aiempi ennätys tehtiin viikolla 49, jolloin Postin kautta lähetettiin 1,9 miljoonaa pakettia.

Postin mukaan joulukauppa on siirtynyt koronan myötä entistä enemmän verkkoon.

Sähköbussien määrä viisinkertaistuu paikallisliikenteessä ensi vuonna

Sähköbussien määrä viisinkertaistuu ensi vuoden aikana paikallisliikenteessä Suomessa, kertoo Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimustiimin päällikkö Marko Paakkinen.

Tällä hetkellä Suomen kaupunkien kaduilla ajaa noin 50 täysin sähköllä liikkuvaa bussia Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Ensi vuoden lopulla sähköbusseja tulee olemaan noin 250.

Helsingin seudun liikenteen sähköbussien määrä kasvaa noin 40:stä yli 160:een, Turussa otetaan käyttöön 47 uutta sähköbussia kuuden jo käytössä olevan lisäksi, Lahdessa 17 ja Kuopiossa 13.

Lisäksi vuonna 2022 ainakin Joensuussa otetaan käyttöön sähköbusseja, yhteensä 13 kappaletta.

Yö ei näyttänyt tuovan selvyyttä Britannian ja EU:n kauppaneuvotteluihin

Pattitilanne EU:n ja Britannia välisissä kauppaneuvotteluissa ei osoittanut ratkeamisen merkkejä lauantain kääntyessä sunnuntaiaamuksi.

Yleisradioyhtiö BBC:n hallituslähteen mukaan Britannia haluaa EU:lta myönnytyksiä. BBC:n lähteen mukaan neuvotteluissa hiertävät yhä paitsi kalastusasiat myös laajemmat kysymykset kaupankäynnin tasapuolisista säännöistä. Lähteen mukaan näyttää yhä todennäköisemmältä, että sopua ei saavuteta.

Uutistoimisto AFP:n EU-lähde puolestaan kertoi, että EU kaipaa Britannialta vastaantuloa etenkin kalastuskysymyksessä.

EU-parlamentin poliittiset ryhmät ilmoittivat torstaina, että sopu neuvotteluissa pitäisi saada aikaan viimeistään sunnuntain aikana. Muuten parlamentti ei kokoonnu enää tämän vuoden puolella käsittelemään sitä.

Koronavirustartuntoja on todettu jo yli 75 miljoonaa

Maailmassa on todettu jo yli 75 miljoonaa koronavirustartuntaa. Uutistoimiston Reutersin mukaan tartuntoja on vähän yli 75 miljoonaa, kun taas yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan todettujen tartuntojen määrä on ylittänyt 76 miljoonaa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on maailmanlaajuisesti tilastoitu lähes 1,7 miljoonaa.

Määrällisesti eniten tartuntoja ja kuolemia on todettu Yhdysvalloissa. Reutersin mukaan tartuntojen määrä on yhä nousussa ainakin 54 maassa.

Suurin osa koronatartunnan saaneista on toipunut. Tilastosivusto Worldometerin mukaan toipuneita on yli 53 miljoonaa.

Lontoossa sadat osoittivat mieltä koronarajoituksia vastaan

Britanniassa sadat ihmiset kokoontuivat lauantaina Lontoon keskustan kaduille osoittamaan mieltään koronavirusrajoituksia vastaan, kertoo Guardian-lehti.

Maan pääministeri Boris Johnson kertoi lauantaina, että koronaviruksen uuden muunnoksen takia ihmisten on Lontoossa sekä Englannin kaakkois- ja itäosissa pysyttävä kotona sunnuntaista alkaen. Koronaviruksen uuden muunnoksen kerrotaan tarttuvan aiempia muotoja helpommin.

Guardianin mukaan poliisi pyrki useita kertoja hajottamaan Oxford Streetille ja Regent Streetille kokoontuneet väkijoukot. 29 ihmistä otettiin kiinni. Viiden poliisin kerrotaan loukkaantuneen yhteenotoissa.

Bosnia-Hertsegovinassa Mostarin kaupunki äänestää paikallisvaaleissa ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen

Balkanilla Bosnia-Hertsegovinassa Mostarin kaupungissa järjestetään tänään ensimmäiset paikallisvaalit 12 vuoteen.

Vaalien järjestäminen aiemmin ei ole onnistunut, koska kaupungissa valtaa pitävien kroaattipuolue HDZ:n ja bosniakkien SDA:n välillä on ollut riitaa siitä, miten vaalipiirit jaetaan. Tämä on johtanut myös tilanteeseen, jossa kaupungissa on oltu ilman kaupunginvaltuustoa vuodesta 2012.

Päätös vaalien järjestämisestä saatiin kuitenkin aikaan viime kesänä sen jälkeen, kun sosiaaliliberaalin pienpuolueen Nasa Strankan edustaja Irma Baralija valitti asiasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Se linjasi vaalien järjestämättä jättämisen olevan ihmisoikeuksien vastaista.

Leijonat päättää kauden toisen EHT-kiekkoturnauksen Moskovassa Venäjää vastaan

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue päättää tänään Moskovassa kauden toisen EHT-turnauksen kotijoukkue Venäjää vastaan.

Ennen viimeisiä pelejä Venäjä johtaa kotiturnaustaan viidellä pisteellä ennen neljässä pisteessä olevaa Ruotsia ja kolmen pisteen Suomea. Ruotsi kohtaa tänään päiväottelussa Tshekin, joka on hävinnyt molemmat ottelunsa.

Suomi on turnauksessa voittanut Tshekin 4–3 ja hävinnyt Ruotsille 1–4.

Venäjä–Suomi alkaa Suomen aikaa kello 14.30.