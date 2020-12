Suomessa raportoitu 309 uutta koronatartuntaa, kahden viikon tartuntamäärät jatkavat laskuaan

Suomessa on raportoitu 309 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viikon aikana raportoitujen tartuntojen määrät ovat olleet laskussa viime päivien ajan. Viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu yhteensä 5 531 koronatartuntaa, mikä on 461 tartuntaa vähemmän kuin edellisen kahden viikon jakson aikana. Tuolloin tartuntoja raportoitiin 5 992.

Myös viikon aikana todetut tartuntamäärät ovat laskussa. Seitsemän viime päivän aikana on raportoitu 2 352 tartuntaa. Tämä on 827 tartuntaa vähemmän kuin edeltävän seitsemän viikon jaksolla, jolloin todettiin 3 129 tartuntaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku kahden viime viikon ajalta koko maassa on 96,2 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Myös tämä luku on laskenut verrattuna edeltävään 14 päivään.

Ilmaantuvuusluvuissa on kuitenkin yhä suuria alueellisia eroja. Taudin ilmaantuvuus on nyt suurinta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella, jossa luku on lähes 176 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeisimmän kahden viikon aikana.

Toiseksi suurin ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa luku on 169. Varsinais-Suomessa luku on ollut kovassa nousussa, kun Husin alueella se on laskenut.

Yhteensä pandemian alusta saakka Suomessa on raportoitu 33 162 tartuntaa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia oli perjantaihin mennessä raportoitu 489. Sairaalahoidossa koronataudin vuoksi oli THL:n viimeksi perjantaina päivittämän tiedon mukaan 263 ihmistä, joista tehohoidossa oli 30.