Erityisedustaja Tanner avasi al-Holin operaation taustoja: Suomen turvallisuuden kannalta parempi hakea lapset tänne kuin jättää leirille vuosiksi

Al-Holin leiriltä tänään kotiutetuista henkilöistä ei ole tiedossa turvallisuusuhkaa, jonka perusteella äidit lapsineen olisi voinut jättää kotiuttamatta, sanoo al-Holin operaatiosta vastannut ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner hetki sitten päättyneessä tiedotustilaisuudessa.

Tanner myös sanoi käyneen selväksi, että lapsia ei ole mahdollista kotiuttaa ilman äitejä. Siksi lasten perusoikeuksien turvaamiseksi tehtiin kotiuttamispäätös.

– Lasten perusoikeuksia ei ole mahdollista turvata siellä leirillä, Tanner sanoi.

Lasten tuominen Suomeen ilman äitejä ei ole hänen mukaansa mahdollista, koska al-Holin leiriä hallinnoi ei-valtiollinen asevoima, joten laillisesti pätevää tapaa äitien erottamiseen lapsista ei ole. Lisäksi myöskään kurdihallinto ei ole suostunut asiaan.

Tanner myös huomautti, että velvoite al-Holin leirin lasten kotiuttamisesta olisi olemassa, vaikka hallitus ei olisi tehnyt tällaista päätöstä. Vastuussa olevalla viranomaisella ei ollut Tannerin mukaan tässä tilanteessa vaihtoehtoja. Tannerin mukaan toiminnan oikeusperusta on selvitetty tarkasti jo loka-marraskuussa 2019 eikä siinä ole epäselvyyksiä.

Syyrian al-Holin leirillä asuneet kaksi aikuista naista ja heidän kuusi lastaan kotiutettiin aiemmin tänään Suomeen. Suomen ulkoministeriö järjesti kotiutuksen yhdessä Saksan viranomaisten kanssa.

"Leirit itsessään turvallisuusriski"

Tanner myös totesi, että Koillis-Syyrian leirit muodostavat itsessään turvallisuusriskin, sillä mitä pidempään lapset kasvavat niissä oloissa ilman perusoikeuksien suojaa ja vaikeassa ympäristössä, sitä vaikeampaa heidän on päästä irti radikaalista ideologiasta.

Hän sanoi harkinneensa asiaa vuoden ja kertoi pitäneensä "ilmeisenä, että Suomen ja suomalaisten turvallisuuden kannalta vaarallisin vaihtoehto on jättää suomalaislapset kotiuttamatta ja jättää heidät sinne leirille".

– Piti harkita, kumpi on Suomen kansallisen turvallisuuden kannalta parempi vaihtoehto: se, että lapset saadaan pian kotiutettua ja suomalaisen varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun piiriin, vai se, että he palaavat viiden tai 10 vuoden päästä, ehkä aikuistuttuaan, koko kasvuikänsä näillä konfliktialueilla viettäneenä, hän sanoi.

Tanner myös sanoi, että on harhakuva ajatella, että ihmiset jäisivät tällaisten internointileirien olosuhteisiin lopullisesti.

– Alue on erittäin epästabiili, emme tiedä, mitä tapahtuu kuukauden tai vuoden päästä, pitemmästä puhumattakaan.

Leirille on jäänyt vielä suomalaislapsia ja aikuisia. Kaikkien leirin suomalaislasten mediaani-ikä 5–6.Erityisedustaja Tannerin mukaan tehtävä on kesken niin kauan kuin suomalaislapsia on leirillä.

Tannerin mukaan tänään saapuneiden perheiden valikoitumiseen nyt kotiutettaviksi vaikuttivat yksilölliset syyt, mutta merkittävästi myös se, millaisia reunaehtoja paikalliset viranomaiset antoivat.

– Emme voi sieltä vain käydä ottamassa kyytiin keitä haluamme, hän sanoi. Tanner lisäsi myöhemmin, että lunnaita palanneista ei maksettu eikä Suomi niin toimi.

HS: Yksi nainen kirjoitti Isisiä tukevia tekstejä Twitteriin

Tanner vastasi myös Helsingin Sanomien toimittajan kysymykseen toisen kotiutuneen naisen Twitter-kirjoittelusta. HS:n mukaan toinen naisista on kirjoittanut Twitteriin äärijärjestö Isisin ideologiaa tukevia kommentteja. Nainen kirjoitti tekstejä tililtä, jonka nimi on suomeksi "Äiti Terroristi". Naisen julkaisuissa muun muassa ylistetään Isisin veritekoja. Kirjoitukset on tehty viitisen vuotta sitten, HS kertoo.

Tanner totesi, että kyse on kirjoittelusta, josta on jo aikaa.

– Meillä on paljon uutta tietoa ja käsitystä, missä näiden henkilöiden ajatusmaailma menee. Se ei ole tietenkään koskaan täydellistä, mutta ne tiedot vaikuttavat tässä harkinnassa myös.

Hän sanoo, ettei voi kertoa, haluavatko kaikki suomalaisnaiset palata Suomeen.

"Lapset ovat turvassa"

Sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sanoi, että al-Holista palanneet naiset voivat muodostaa turvallisuusuhkaa varsinkin, jos he verkostoituvat muiden samanmielisten kanssa.

Mankkinen myös sanoi, että jokaisen al-Holista palanneen kohdalla selvitetään erikseen, onko syytä epäillä rikosta.

Al-Holista palanneet 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat ovat rikosoikeudellisessa vastuussa toiminnastaan alueella. Jokaisen palaajan rikosoikeudellinen asema selvitetään. Keskusrikospoliisi (KRP) selvittää, onko kukin palaaja mahdollisesti epäilty rikoksesta, rikoksen uhri tai sellaisen todistaja.

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin myös, että tänään al-Holista palanneille on tehty terveystarkastus. Tarjottavat palvelut perustuvat kunkin yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin, sanoi lasten ja nuorten yksikön johtaja Anna Cantell-Forsbom sosiaali- ja terveysministeriöstä. Heille tehtiin myös koronatestit, jotka ovat negatiiviset.

Tänään palanneiden lasten kerrotaan olevan turvassa.

– On kaikkien etu, että al-Holilta tuodut lapset palaavat yhteiskuntaan. Tärkeää on, että lapset saadaan normaalin elämän piiriin, Mankkinen sanoi.