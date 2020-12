Jupiter ja Saturnus näyttävät sulautuvan yhteen taivaalla – planeetat tänään lähimmillään pitkään aikaan

Aurinkokunnan suurimmat planeetat Jupiter ja Saturnus ovat tänään harvinaisen lähellä toisiaan taivaalla. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo, että Jupiter ohittaa Saturnuksen taivaalla keskimäärin 19,9 vuoden välein, mutta tällä kertaa kaksikko näyttää liki sulautuvan yhteen.

Planeettojen lähestymistä taivaalla on voinut seurata jo pidempään. Kesällä ne olivat nähtävissä matalalla etelätaivaalla keskiyöllä, ja syksyn mittaan ne ovat nousseet taivaalle yhä aikaisemmin. Maanantaina niiden näennäinen välimatka on kutistunut lyhyimmilleen eli noin kuuteen kaariminuuttiin. Se on vain viidesosa täysikuun halkaisijasta.

Planeetat voi nähdä iltahämärässä hyvin matalalla etelälounaan taivaalla. Jupiter on kaksikosta kirkkaampi. Saturnus taas näkyy lähes Jupiterissa kiinni olevana pisteenä sen yläoikealla puolella.

– Planeetat on helppo tunnistaa, sillä samassa suunnassa ei ole nyt kirkkaita tähtiä. Tavallisilla kiikareilla voi erottaa myös neljä suurinta Jupiterin kuuta, jotka sijaitsevat suorana letkana Jupiterin molemmin puolin, Ursa kertoo tiedotteessa.

Planeettojen kohtaaminen taivaalla voidaan nähdä suunnilleen Oulun eteläpuolisessa Suomessa. Otollisin aika Jupiterin ja Saturnuksen katseluun on noin kello 16 alkaen iltapäivällä. Silloin aurinko on jo laskenut, joten planeetat erottuvat ja ne ovat vielä verrattain korkealla. Myöhemmin taivaan pimetessä planeetat erottuvat vieläkin paremmin, mutta ne ovat jo ennättäneet laskea matalammalle.

Planeetat ovat olleet alle asteen eli kahden täysikuun halkaisijan päässä toisistaan jo 13. joulukuuta lähtien. Tilanne jatkuu joulukuun 29. päivään saakka.

Jupiter ohittaa Saturnuksen taivaalla seuraavan kerran marraskuussa vuonna 2040 vajaan asteen etäisyydeltä.