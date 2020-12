Yön uutiskooste: Matkustajalentoliikenne keskeytetään Britanniasta Suomeen, Britanniassa hallitus hätäkokoukseen matkustuskieltojen

Traficom: Matkustajalentoliikenne Britanniasta Suomeen keskeytetään kahdeksi viikoksi

Matkustajalentoliikenne Britanniasta Suomeen keskeytetään kahdeksi viikoksi maanantaista alkaen, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Kielto tulee voimaan maanantaina kello 12.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL antoi myöhään sunnuntaina Traficomille lausunnon, jossa se katsoi lentoliikenteen katkaisemisen Britanniasta Suomeen olevan välttämätöntä.

Syynä on Britanniassa havaittu uusi koronaviruksen muunnos, jota pidetään aiempaa tarttuvampana. THL suositti lentoliikenteen katkaisemista kahdeksi viikoksi.

Matkustajalentoliikenteen tilapäinen keskeyttäminen on keinona tällä hetkellä oikeasuhtainen koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi, Traficom toteaa tiedotteessa.

Eduskunnan määrä saada ensi vuoden budjetti valmiiksi

Eduskunnan on tänään tarkoitus saada ensi vuoden budjetti valmiiksi. Budjettia on käsitelty eduskunnassa tiiviisti viime tiistaista lähtien. Tänään on näillä näkymin myös eduskunnan viimeinen istuntopäivä tänä vuonna.

Eduskunnalla oli alun perin istuntovaraus myös tiistaille, mutta se peruttiin perjantaina, koska budjetin arvioitiin valmistuvan tänään. Eduskunta jatkaa toimintaansa istuntotauon jälkeen helmikuun alussa.

Ensi vuoden valtiopäivien avajaiset on määrä järjestää 3. helmikuuta. Eduskunnan puhemiehistön vaali järjestetään avajaisia edeltävänä päivänä 2. helmikuuta.

Eduskuntapuolueet käyvät yhdessä läpi koronaepidemiatilannetta

Hallitus käy tänään kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa parlamentaarisen keskustelun, jossa käydään läpi koronaepidemian ja sairaanhoidon tilannetta ennen eduskunnan istuntokauden päättymistä.

Tarkoituksena on, että jos valmiuslain välttämättömyysvaateet alkaisivat täyttyä tai esimerkiksi sairaanhoidon kuormitustilanne muuttuisi nopeasti, olisi asiasta jo käyty yhdessä parlamentaarisesti keskustelua.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi keskustelusta viime viikolla.

Tänään valoisanaika on lyhimmillään

Tänään on talvipäivänseisaus eli vuoden lyhin päivä. Pohjoisella pallonpuoliskolla se on ajankohta, jolloin aurinko on suoraan kauriin kääntöpiirin yläpuolella. Silloin aurinko on alimmillaan taivaalla etelässä ollessaan.

Helsingissä aurinko nousee tänään kello 9.24 ja laskee alle kuusi tuntia myöhemmin kello 15.11. Rovaniemellä aurinko piipahtaa taivaalla muutaman tunnin ja laskee jo iltapäivällä yhden jälkeen. Pohjoisen napapiirin pohjoispuolella päivä ei nouse ollenkaan.

Talvipäivän seisauksesta päivät alkavat jälleen hitaasti pidentyä.

Koululaiset pääsevät osassa maata joululoman viettoon tänään, osa oppii aatonaattoon saakka

Perusopetuksen syyslukukausi päättyy tänään monissa kaupungeissa ja kunnissa. Joululomalle päästään muun muassa Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa ja Turussa.

Jos koulutaival ei tämän vuoden osalta vielä tänään pääty, se todennäköisesti päättyy keskiviikkona. Tuolloin esimerkiksi suurin osa Helsingin, Espoon ja Vantaan kouluista siirtyy joulun viettoon. Myös Kuopiossa, Rovaniemellä ja Tampereella opetus jatkuu aatonaattoon saakka.

Koulujen kevätlukukausi alkaa koko maassa loppiaisen eli tammikuun 6. päivän jälkeen.

Tulipalo tuhosi rivitaloasuntoja Kuhmoisissa terveysaseman naapurissa

Kuhmoisissa sunnuntai-iltana syttynyt rakennuspalo on tuhonnut useita rivitaloasuntoja. Keski-Suomen pelastuslaitoksen mukaan tulipalosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja.

Tulipalo tuhosi rivitalosta kolme asuntoa. Lisäksi 3–4 asuntoa on kärsinyt jonkin asteisia savu- tai vesivahinkoja.

Pelastuslaitoksen päivystävän päällikön mukaan palopaikalla olivat aamuyöstä kolmen jälkeen käynnissä jälkisammutukset ja raivaustyöt. Yksiköitä arvioidaan olevan paikalla aamuun asti.

Palaneen rakennuksen lähellä on samaisella alueella terveysasema ja vanhusten asuntoja. Tulipalo ei ole kuitenkaan ollut vaarassa levitä näihin.

Jupiter ja Saturnus näyttävät sulautuvan yhteen taivaalla - planeetat tänään lähimmillään pitkään aikaan

Aurinkokunnan suurimmat planeetat Jupiter ja Saturnus ovat tänään harvinaisen lähellä toisiaan taivaalla. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo, että Jupiter ohittaa Saturnuksen taivaalla keskimäärin 19,9 vuoden välein, mutta tällä kertaa kaksikko näyttää liki sulautuvan yhteen.

Näky on harvinainen, sillä edellisen kerran Jupiter ja Saturnus olivat näin lähekkäin taivaalla vuonna 1623. Seuraavan kerran sama on nähtävissä vasta vuonna 2080.

Planeettojen kohtaaminen taivaalla voidaan nähdä suunnilleen Oulun eteläpuolisessa Suomessa. Otollisin aika Jupiterin ja Saturnuksen katseluun on noin kello 16 alkaen iltapäivällä.

Britanniassa hallitus hätäkokoukseen matkustuskieltojen vuoksi - rahtiliikenteen tilanne vaikeutui Ranskan suljettua rajan

Britanniassa hallitus kutsuu maanantaina koolle hätäkokouksen muiden maiden asettamien matkustusrajoitusten vuoksi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan asialistalla on esimerkiksi rahtiliikenteen tilanne. Esimerkiksi Ranska on ilmoittanut rajojen sulkemisesta myös rekkaliikenteeltä. Doverin satama Englannissa kertoi keskeyttävänsä kaiken lähtevän liikenteen sen jälkeen kun Ranska ilmoitti sulusta.

Syynä matkustus- ja maahantulorajoituksiin on Britanniassa havaittu uusi koronaviruksen muunnos, jota pidetään aiempaa tarttuvampana.

Useat maat, muiden muassa Suomi, ovat päättäneet keskeyttää matkustajalentoliikenteen Britanniasta.

Yhdysvalloissa puolueet vihdoin sopuun 900 miljardin dollarin elvytyspaketista

Yhdysvalloissa puolueet ovat vihdoin päässeet sopuun laajasta elvytyspaketista, jonka on määrä kohentaa maan koronaviruspandemian runtelemaa taloutta. Sovittu paketti on kooltaan lähes 900 miljardia dollaria.

Paketti on hiertänyt republikaanien ja demokraattien välillä kuukausia, kertoo uutiskanava CNN. Sopu tarvitsee vielä sekä alahuoneen että senaatin hyväksynnän.

CNN:n mukaan sopimukseen lukeutuu esimerkiksi tukea pienyrityksille ja työttömille. Myös koronavirusrokotteiden jakeluun on luvassa tehostusta.

Jääkiekon NHL-kausi alkaa 13. tammikuuta

Jääkiekkoliiga NHL:n kausi alkaa 13. tammikuuta, liiga kertoo nettisivuillaan.

Liiga on sopinut pelaajayhdistyksen kanssa siitä, että kukin joukkue pelaa tulevalla kaudella runkosarjassa 56 ottelua.

Runkosarja on määrä saada päätökseen toukokuun alussa. Pudotuspeleihin etenee 16 joukkuetta. Pudotuspeleissä luvassa on totutut neljä pelikierrosta ja voitot ratkotaan paras seitsemästä -periaatteella heinäkuun puoliväliin mennessä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan järjestelyihin liittyy vielä epäselvyyksiä voimassa olevien koronavirusrajoitusten vuoksi. Esimerkiksi se, missä seitsemän kanadalaisjoukkuetta pelaavat, on vielä epävarmaa. Samasta syystä divisioonien jakoa on muutettu.

Sarjassa pelaa 31 joukkuetta, joista 24 on Yhdysvalloista.