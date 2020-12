Yltäkylläisenkin joulun voi vaivatta kierrättää – tässä kootut vinkit

Jouluruokaa tarjoo kunnon väki - vaikka vielä tammikuussakin

Joulunakaan ei kannata latoa lautaselle enempää ruokaa kuin jaksaa syödä. Vaikka tarjolla olisi runsaasti syötävää, on juhla-aikaankin hyvä välttää ruokahävikkiä.

Myös ruoan tarjoilussa kannattaa huomioida se, ettei kylmässä säilytettäviä ruokia pidetä huoneenlämmössä turhaan. Näin ruoka ei pilaannu ennen aikojaan.

Ylijäämäruoan voi pakastaa. Mikään ei estä syömästä laatikoita vaikka tammikuun lopussa, jos jouluherkut eivät maistu vielä välipäivinä.

Kun ruoka on syöty, mahdolliset pakkaukset on muistettava kierrättää asianmukaisesti. Joululaatikoiden puhdistetut foliovuoat kierrätetään metallijätteenä ja paistopussit sekajätteenä. Hanallisten mehu- ja viinitonkkien kuoret ovat kartonkia ja sisäosat sekajätettä. Glögitölkit voi panna kartonkikeräysastiaan, vaikka sisus olisi väriltään metallinen.

Paistorasva ei kuulu viemäriin

Jos jouluperinteisiin kuuluu kinkku tai muuta paistettavaa, on pidettävä mielessä, ettei paistorasvaa kuulu kaataa viemäriin tai vessanpönttöön. Vaikka esimerkiksi kinkkurasva on lämpimänä juoksevaa, jäähtyessään se takertuu viemäriputkeen ja voi aiheuttaa sen tukkeutumisen.

Vedellä huuhtelukaan ei auta, sillä kylmä vesi nopeuttaa rasvan kovettumista. Rasva ja muut biojätteet saattavat myös viemärissä päätyä rottien ja muiden viemäriverkoston asukkaiden ruoaksi, mikä ei ole kuntien ja kaupunkien toiveiden mukaista.

Paistorasva kannattaa joko hyödyntää muussa kokkaamisessa tai kierrättää uusiutuvaksi polttoaineeksi Kinkkutempun kautta toimittamalla se keräyspisteeseen. Kampanja ei nimestään huolimatta ole vain kinkkuja varten, vaan vaikkapa juuressipsien paistinrasva kelpaa. Kotona kinkkurasvan voi jäähtyneenä tai esimerkiksi talouspaperiin imeytettynä panna biojäteastiaan.

Lahjapaperin voi myös säästää

Lahjapapereita ja -naruja ei voi yleensä panna paperinkeräysastiaan, sillä niissä on usein teippiä ja tarroja sekä voimakkaita värjäyksiä. Paperit kuuluvat energia- tai sekajätteen joukkoon. Kestävin ratkaisu on käyttää hyväkuntoiset lahjapaperit uudelleen tai pakata lahjat kierrätyskelpoiseen paperiin, kuten sanomalehteen.

Lahjakääreen alta löytyy usein jälleen uusi kääre eli tuotteen pakkaus. Tuotepakkausten muovikalvot ja esimerkiksi kuplamuovit kuuluvat muovinkeräykseen ja pahviosat kartonkikeräykseen. Samoin toimitaan muidenkin pakkausten kanssa: esimerkiksi suklaajoulukalenterin tai konvehtirasian laatikko kuuluu kartonkikeräykseen ja muoviosa muovinkeräykseen.

Sekajätteeseen kuuluvan PVC-muovin tunnistaa 03-merkinnästä.

Kuusen pienet kynttiläiset kuuluvat kierrätykseen

Menikö jouluvalosarja rikki? Selvitä ensisijaisesti, löytyykö rikkinäisen lampun tilalle vaihdokki. Jos korjaaminen ei onnistu, sähkölaite kuuluu hajonneena sähkö- ja elektroniikkaromuun. Romua otetaan vastaan kierrätyspisteiden lisäksi sähkölaitteita myyvissä kaupoissa.

Niin kutsuttujen oikeiden kynttilöiden muovikuoret kuuluvat sekajäteastiaan ja metalliset, kuten tuikkukynttilöiden kuoret, metallinkeräykseen. Lasiset kynttilälyhdyt ovat niin ikään sekajätettä, eikä niitä kuulu panna lasinkeräykseen.

Jos hautakynttilässä on metallia, se kuuluu erottaa muovista. Muoviset hautakynttilät ovat sekajätettä. Monilla hautausmailla on lajitteluastiat, eli lajittelu onnistuu todennäköisesti paikan päällä.

Kynttilöiden pätkät ja steariini ovat sekajätettä.

Joulukuusi asianmukaiseen kierrätykseen

Jos kotona on juuristaan irti sahattu joulukuusi, se on aikanaan hoidettava kierrätykseen. Kierrätysohje on saatavilla oman kunnan jätehuollosta.

Joissakin kunnissa kuusen voi viedä lajitteluasemalle maksutta, ja joissakin paikoissa sen voi jättää roska-astioiden liepeille jätehuollon noudettavaksi. Kuusen voi myös pilkkoa ja käyttää kompostorissa seosaineena tai polttaa vaikkapa takassa.

Joulukukat, jos niitä ei saa kukkimaan uudelleen, voi panna biojäteastiaan. Muista kuitenkin poistaa ensin koristeet ja muut maatumattomat osat.

Älä kiirehdi!

Joulu on rauhoittumisen aikaa. Koska jätettä kertyy joulun tienoilla huomattavasti tavallista enemmän, myös kierrätysastiat täyttyvät tavallista vikkelämmin. Jos mahdollista, älä hoppuile esimerkiksi kartongin ja puhtaan muovin kanssa, vaan jätä ne astiaan vain, kun ne todella mahtuvat sinne.

Lähteet: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja muut kuntien jätehuoltopalvelut, WWF