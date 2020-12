Euroopan lääkevirasto puoltaa ensimmäisen koronarokotteen käyttöä – myyntilupaa odotetaan komissiolta vielä tänään

Euroopan lääkevirasto puoltaa Pfizerin ja Biontechin kehittämän koronarokotteen käyttöä Euroopan unionin alueella.

Kyseessä on ensimmäinen uutta koronavirusta vastaan kehitetty rokote, joka saisi käyttöluvan unionin alueella. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoo Twitterissä, että Euroopan komission odotetaan antavan lopullisen käyttöluvan vielä tänään.

Lisäksi Suomessa odotetaan erillistä valtioneuvoston rokotusasetusta, joka on tarkoitus antaa valtioneuvoston istunnossa huomenna tiistaina.

Päätösten myötä rokotusten odotetaan alkavan unionin jäsenmaissa, mukaan lukien Suomessa, loppuvuoden aikana. Rokotteita on aluksi saatavilla vain vähän. Suomessa ensimmäisenä on tarkoitus rokottaa hoitohenkilökuntaa. Myöhemmin rokotukset laajenevat muihin väestöryhmiin. Jokaiselle rokotettavalle annetaan kaksi annosta.

Lääkeviraston pääjohtaja Emer Cooke sanoi tiedotustilaisuudessa, että rokotteesta huolimatta emme ole vielä pandemian käännekohdassa. Hän huomautti sen vaativan paljon aikaa, että kaikki unionin asukkaat saadaan rokotettua ja tartuntojen määrät painumaan.

– Noudattakaa terveysviranomaisten ohjeita, käyttäkää maskeja, peskää käsiänne ja pitäkää etäisyyttä. Rokotteet eivät yksin ole hopealuoti, joka mahdollistaa paluun normaaliin elämään, mutta tämän ensimmäisen rokotteen hyväksyminen on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan, Cooke sanoi.

Muiden yhtiöiden rokotteet käsittelyssä

Aiemmin Pfizerin ja Biontechin yhdessä kehittämä rokote on saanut käyttöluvan muun muassa Britanniassa ja Yhdysvalloissa, joissa rokotukset sen avulla on jo aloitettu. Lisäksi rokote on saanut käyttöluvan muun muassa Meksikossa, Kanadassa ja Saudi-Arabiassa.

Rokote tarjoaa suojaa koronaviruksen aiheuttamalta taudilta. Yhtiöiden kokeiden perusteella rokote tarjoaa tautia vastaan 95-prosenttisen suojan. Vielä on epäselvää, estääkö se myös viruksen leviämistä, eli voiko rokotuksen saanut henkilö välittää koronavirusta eteenpäin.

Lääkevirasto korostaa, että nopeasta kehitysaikataulustaan huolimatta kliiniset kokeet ovat olleet laajoja ja rokotteen hyödyt todettiin haittoja laajemmiksi. Mahdolliset sivuvaikutukset ovat olleet tyypillisiä muista rokotteista, kuten väsymys, kipu rokotuskohdassa ja kuume, ja kestäneet lyhyen aikaa.

Rokotteen turvallisuutta seurataan myös käytön aikana. Rokote on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille.

Myös muut lääkeyritykset ovat kehittäneet rokotteita koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Niiden käyttöluvat käsitellään erikseen.

Pfizerin ja Biontechin rokotteessa huomattavaa on sen tarvitsema alhainen säilytyslämpötila. Rokote vaatii säilytykseen –70 asteen lämpötilan.