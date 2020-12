Suomalaismiesten hyväksikäyttörinkiä koskevan rikoskokonaisuuden päähaarassa annetaan tuomio – syytteitä lasten hyväksikäytöistä, raiskauksista ja hyväksikäyttömateriaaliin liittyvistä rikoksista

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion jutussa, jossa useita miehiä syytetään lasten hyväksikäytöistä, raiskauksista ja hyväksikäyttömateriaaliin liittyvistä rikoksista. Tuomio piti antaa viime viikolla, mutta se lykkääntyi.

Kyse on keskusrikospoliisin (KRP) paljastamasta suomalaismiesten porukasta, jota on epäilty lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ja niiden kuvaamisesta. Päätekijää syytetään törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, törkeistä raiskauksista ja joukosta muita rikoksia. Myös kahta muuta miestä syytetään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja toista lisäksi muun muassa törkeästä raiskauksesta. Jutussa on lisäksi neljäs syytetty, jota epäillään hyväksikäyttömateriaalin hallussapidosta.

Epäiltyjen seksuaalirikosten tekoaika on vuosina 2007–2014. Keskusrikospoliisi (KRP) kertoi aiemmin, että ringin uhreina on kuusi tekoaikaan 6–15-vuotiasta poikaa. Materiaalia koskevat rikokset ajoittuvat vuosiin 2007–2017.

Videoita jaettu nettikeskusteluissa

Jutun arkaluonteisuuden takia oikeusasiakirjat eivät tulleet julkiseksi käräjäkäsittelyssä. Sen sijaan KRP antoi esitutkintamateriaalista julkisen version. Sen mukaan jutun pääsyytetty, Lapissa ja Tuurissa toiminut 59-vuotias matkailuyrittäjä levitti merkittäviä määriä videomateriaalia, jossa lapsiin kohdistetaan vakavaa seksuaalista väkivaltaa.

Materiaalin perusteella syytetyllä oli tapana kokoontua Zoom- tai Skype-videokeskusteluun yhden tai usean miehen kanssa. Sessioissaan syytetty jakoi videoita, joissa aikuinen mies raiskaa lapsen tai vauvan tai joissa lapsille muuten tehdään seksuaalista väkivaltaa, esitutkintamateriaalissa kerrotaan. Videokeskusteluihin liittyi miesten masturbointi ja kristallin eli poltettavaksi jalostetun metamfetamiinin käyttö.

Joissakin keskusteluissa mies myös jakoi kokemuksiaan lasten hyväksikäytöstä ja kertoi mieltymyksistään. Keskustelun perusteella mies kuuluu ryhmään, joka jakaa toisilleen materiaalia lasten hyväksikäytöstä ja raiskaamisesta. Syytetty myös neuvoi keskustelukumppaniaan siinä, miten löytää hyväksikäytettävä lapsi.

KRP:n kuulustelijalle syytetty kiisti kaiken ja sanoi puheiden johtuneen huumeista.

Tuomittiin jutun toisessa haarassa viime kuussa

Marraskuussa sama 59-vuotias mies tuomittiin toisen miehen kanssa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa vankeuteen kuusivuotiaiden lasten hyväksikäytöstä. Tuomion perusteella uhreja oli kaksi, ja kumpikin tuomituista kohdisti seksuaalista väkivaltaa kumpaankin uhriin. Syytteissä oli kyse saman KRP-tutkinnan toisesta haarasta.

59-vuotias mies ja toinen syytetty, 51-vuotias toimistoesimiehenä työskennellyt espoolaismies, tuomittiin vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomiin vankeusrangaistuksiin kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rikokset tapahtuivat Espoossa kesäkuussa vuonna 2007, siis yli 13 vuotta sitten.

Tuomio määrättiin salaiseksi suurelta osin, eikä siitä käy ilmi, mitä teot tarkalleen ovat olleet. Oikeus kuitenkin totesi, että hyväksikäytöt olivat luonteeltaan ja tekotavaltaan niin paheksuttavia, että niitä voidaan pitää kokonaisuudessaan törkeinä.