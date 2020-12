Yön uutiskooste: Yhdysvalloissa varmistettu jo yli 18 miljoonaa koronatartuntaa, Lauri Markkanen ei saanut jatkosopimusta Bullsiin

Vuosaaren vuoden 2003 palkkamurhasta annetaan tuomio

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomion Vuosaaren palkkamurhasta. Vuonna 2003 tapahtuneesta murhasta syytetään huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota ja United Brotherhoodin entistä johtajaa Keijo Vilhusta.

Syyttäjien mukaan Aarniolla oli etukäteen yksityiskohtaista tietoa palkkamurhasta, mutta hän ei pyrkinyt estämään sitä. Vilhusta syytetään murhan järjestelyistä. Molemmat kiistävät syytteet.

Palkkamurhasta elinkautisiin on tuomittu aiemmin neljä ihmistä.

Suomalaismiesten hyväksikäyttörinkiä koskevan rikoskokonaisuuden päähaarassa annetaan tuomio

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion laajasta seksuaalirikosjutusta, jossa useita miehiä syytetään lasten hyväksikäytöistä, raiskauksista ja hyväksikäyttömateriaaliin liittyvistä rikoksista. Tuomio piti antaa viime viikolla, mutta se lykkääntyi.

Kyse on keskusrikospoliisin (KRP) paljastamasta suomalaismiesten porukasta, jota on epäilty lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ja niiden kuvaamisesta.

KRP on kertonut, että ringin uhreina on kuusi tekoaikaan 6–15-vuotiasta poikaa. Epäiltyjen rikosten tekoaika on pitkä, vuodesta 2007 vuoteen 2017.

Käräjäoikeus antaa tänään tuomion "Enon" seksuaalirikosjutussa - molemmille syytetyille tehtiin mielentilatutkimus

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomion nuorten parissa "Enona" tunnetulle miehelle.

66-vuotiasta miestä syytetään useista törkeistä raiskauksista ja lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Useimmat epäillyistä rikoksista tapahtuivat "Enon" kotona Helsingin Laajasalossa, missä hän poliisin mukaan tarjosi nuorille alkoholia ja huumaavia lääkkeitä.

Käräjäoikeus katsoi alkuvuodesta, että "Eno" ja toinen, nuorempi syytetty olivat menetelleet rangaistavalla tavalla. Samalla heidät määrättiin mielentilatutkimukseen. Oikeuden kanta tutkimuksen tuloksiin selviää tänään annettavassa tuomiossa.

Saksalaismediat: Biontechin toimitusjohtaja arvioi koronarokotteen suojaavan luultavasti myös uudelta virusmutaatiolta

Lääkeyhtiö Pfizerin ja saksalaisen Biontechin kehittämä koronarokote suojaa luultavasti myös Britanniassa havaitulta koronaviruksen uudelta muunnokselta, arvioi Biontechin toimitusjohtaja Ugur Sahin saksalaislehti Bildin mukaan.

Lehden mukaan Sahin on kertonut saksalaiselle uutistoimisto DPA:lle, että tieteellisestä näkökulmasta todennäköisyys suojalle virusmuunnosta vastaan on korkea. Hänen mukaansa rokotetta on testattu jo noin 20 eri virusmuunnosta vastaan, ja rokotuksen synnyttämä immuunivaste on tehnyt kaikki nämä virusmuodot tehottomiksi.

Nyt virus on Sahinin mukaan muuntunut hieman aiempaa enemmän ja asiaa tulee tutkia, mutta yhtiö on luottavainen. Testeissä menee noin kaksi viikkoa.

Yhdysvalloissa varmistettu jo yli 18 miljoonaa koronatartuntaa

Yhdysvalloissa on varmistettu jo yli 18 miljoonaa koronatartuntaa. Asia selviää baltimorelaisyliopisto Johns Hopkinsin seurannasta, jossa synkkä rajapyykki meni rikki Suomen aikaa tiistaina alkuyöstä.

Edellinen miljoonaraja ehti ylittyä vasta viime viikon torstaina. Asiasta kertoi tuolloin muun muassa uutiskanava NBC News.

Koronaan liittyviä kuolemia Yhdysvalloissa on tähän mennessä kirjattu lähes 320 000.

Myös sairaalahoidossa olevien koronasairaiden määrä on ollut jälleen ennätyskorkealla. Covid Tracking Projectin seurannan mukaan sairaalahoitoa vaati maanantaina yli 115 000 koronapotilasta.

Yhdysvalloissa on määrällisesti eniten koronatartuntoja ja -kuolemia koko maailmassa. (Lähde: AFP)

Joe Biden otti koronarokotuksen suorassa tv-lähetyksessä

Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi valittu Joe Biden otti maanantaina koronavirusrokotuksen suorassa tv-lähetyksessä. Bidenin rokotus oli osa kampanjaa, jonka tarkoitus on lisätä amerikkalaisten luottamusta rokotukseen.

78-vuotias Biden sai Pfizer-yhtiön valmistaman rokotteen Christiana-sairaalassa Newarkin kaupungissa Delawaren osavaltiossa. Bidenin puoliso Jill oli saanut rokotuksen aiemmin Bidenin avustajien mukaan.

Biden sanoi rokotuksen yhteydessä, ettei kansalaisten ole syytä olla huolissaan, kun he saavat rokotuksen. Biden kehotti lisäksi käyttämään maskeja ja kuuntelemaan asiantuntijoita. (Lähde: AFP)

Israel lipuu lähemmäs uusia vaaleja - päättäjät hylkäsivät aloitteen, joka olisi lykännyt budjettipäätöksen takarajaa

Israel on jälleen lipumassa lähemmäs uusia parlamenttivaaleja päättäjien hylättyä lakialoitteen, joka olisi lykännyt kriittisen budjettipäätöksen takarajaa. Lakialoitteen puolesta äänesti 47 parlamentin jäsentä, kun taas 49 äänesti sitä vastaan.

Aloite olisi antanut lisäaikaa seuraavan vuoden budjetin hyväksymiselle tammikuun 5. päivään asti.

Mikäli budjettia ei hyväksytä, Israelin parlamentti hajotetaan. Jos keväällä muodostettu ja nyt horjuva koalitiohallitus kaatuisi, maassa pitäisi järjestää alle kahden vuoden sisään jo neljännet vaalit. (Lähde: AFP)

Keski-Afrikan tasavalta sanoo Venäjän ja Ruandan lähettäneen joukkojaan maahan vallankaappausyrityksen jälkeen - Venäjä kiistää

Keski-Afrikan tasavalta ilmoitti maanantaina, että Venäjä ja Ruanda ovat lähettäneet satoja sotilaita maahan sen jälkeen, kun maassa väitettiin tapahtuneen vallankaappausyritys ennen lähestyviä vaaleja.

Hallitus syyttää entistä presidenttiä Francois Bozizea vallankaappausyrityksestä ennen 27. joulukuuta pidettäviä vaaleja.

Ruanda on vahvistanut, että sen sotilaita on maassa, mutta ei antanut tarkempia tietoja lukumäärästä. Venäjän apulaisulkoministeri sanoi, ettei Venäjä ole lähettänyt maahan joukkoja, mutta kertoi venäläiselle uutistoimisto Interfaxille Venäjän lähettäneen aiemmin maahan sotilasasiantuntijoita.

NBC: Chicagon riveissä pelannut Lauri Markkanen ei saanut jatkosopimusta Bullsiin

NBA-koripalloliigan Chicago Bullsin riveissä pelannut Lauri Markkanen ei saanut aikaiseksi jatkosopimusta chicagolaisseuran kanssa. Asiasta kertoo Twitterissä Bullsia seuraava NBC-kanavan urheilutoimittaja K.C. Johnson lähteisiinsä viitaten.

Markkasen nelivuotinen tulokassopimus umpeutuu tämän kauden jälkeen. Koska jatkosopimusta ei synny ennen runkosarjan alkua, tulee Markkasesta kauden jälkeen rajoitetusti vapaa agentti.

Tämä tarkoittaa sitä, että Markkanen voi ottaa vastaan sopimustarjouksia muilta joukkueilta, mutta Bullsilla on oikeus vastata sopimustarjouksiin. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Yle.