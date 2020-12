IS: Rokotusjonossa ratkaisevat ikä ja sairaudet

Suomessa ensimmäisenä koronavirusrokotteen saavat teho-osastojen hoitajat ja lääkärit, kertoo Ilta-Sanomat . IS on saanut haltuunsa Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän valmisteleman ehdotuksen rokotusjärjestykseksi, joka sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on tänään määrä esitellä.