Suomi saamassa yli 18,5 miljoonaa rokoteannosta – ensimmäisiä rokoteannoksia odotetaan tapaninpäivänä

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan Suomi on saamassa eri rokotevalmistajien rokoteannoksia kaikkiaan noin 18,5 miljoonaa. Tämä riittää yli 9 miljoonan ihmisen rokottamiseen.

Varhilan mukaan rokote on varattu kaikille suomalaisille, jotka sen haluavat ottaa. Ensimmäisten rokotteiden odotetaan saapuvan Suomeen tapaninpäivänä ja rokotusten odotetaan alkavan 27. tai 28. joulukuuta yliopistosairaaloissa.

Peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan valtioneuvosto antaa kello 13 alkavassa istunnossa asetuksen vapaaehtoisista koronarokotuksista. Tämän perusteella rokottaminen voi alkaa Suomessa.

Kiurun mukaan tavoitteena on, että koko väestö suojataan.

Ensimmäiseksi rokotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö - sitten yli 70-vuotiaat

Varhila kertoi tiedotustilaisuudessa myös Suomen rokottamisjärjestyksestä. Ensimmäisenä rokotuksen saavat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja sen jälkeen yli 70-vuotiaat. Kolmannessa vaiheessa rokotetaan sairauksien takia riskiryhmiin kuuluvat ja viimeisessä vaiheessa muu kansa.

Varhilan mukaan Suomeen saapuvassa ensimmäisessä rokotetoimituksessa on 10 000 annosta. Rokotteeseen pitää ottaa niin sanottu vahvistusrokote kolmen viikon sisällä ensimmäisen rokotuksen jälkeen.

Suomessa viisi uutta koronakuolemaa

Suomessa on raportoitu viisi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 273 potilasta, ja heistä tehohoidossa on 28.

Kaikkiaan sairaaloissa on nyt kahdeksan ihmistä vähemmän kuin eilen. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on laskenut viidellä.

Viikoittaisessa tiedotustilaisuudessa puhunut THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoi, että koronatartunnat ovat lisääntyneet ikääntyneessä väestössä ja hoitokotiepidemioita on raportoitu useilla alueilla. Puumalaisen mukaan tällä hetkellä noin neljä henkilöä vuorokaudessa menehtyy koronavirusinfektioon.

Uusia tartuntoja Suomessa on raportoitu 303 kappaletta. Kahdessa viikossa on raportoitu 5 475 tartuntaa, mikä on 478 tartuntaa vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja on raportoitu 959 vähemmän kuin aiemmalla seitsemän päivän jaksolla.

Yhteensä koronavirustartuntoja on Suomessa todettu 33 717.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikki yli 20 hengen yleisötilaisuudet

Itä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt kieltää kaikki yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Kielto koskee sekä sisä- että ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia ja on voimassa 22. tammikuuta 2021 asti.

Päätös koskee kaikkia aluehallintoviraston toimialueen kuntia Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella.

Itä-Suomen alueella voi sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää alle 20 hengen tilaisuuksia, mutta niiden turvallisuuden on noudatettava tarkasti opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia ohjeita.