Monet ruokakaupat auki kellon ympäri jouluna – viinit pitää ostaa viimeistään aattoaamuna

Joulupyhät vaikuttavat muun muassa kauppojen aukioloaikoihin ja joukkoliikenteen aikatauluihin.

Ruokakauppojen aukioloajat vaihtelevat, ja tarkemmin ne kannattaa tarkistaa kauppojen tai kauppaketjujen nettisivuilta.

S-ryhmä lähtee joulukauppaan kaikkien aikojen laajimmilla aukioloajoilla. Eri puolilla Suomea myymälät palvelevat joulua edeltävinä päivinä jopa kellon ympäri.

Joulupäivänä avoinna on reilut 350 S-ryhmän ruokakauppaa. Tapaninpäivänä puolestaan palvelee yli 1 000 myymälää eri puolilla Suomea. Tarkemmat aukioloajat löytyvät S-ryhmän verkkosivuilta.

Myös K-ryhmä kertoo haluavansa tarjota palveluja mahdollisimman laajasti joulunseutuna. Aiempaan verrattuna lisätunteja tulee aamuun ja iltaan. Myös vuorokauden ympäri olevia kauppoja on tullut lisää.

Maanteiden puolella esimerkiksi ABC-liikenneasemista osa on auki 24 tuntia ja osa vaihtelevasti eri tuntimääriä. Joulun aikaan alueosuuskaupat voivat päättää paikallisesti aukioloista huomioiden myös alueen koronatilanteen. Poikkeamia normaaliaukioloihin ei ole kuitenkaan merkittävästi.

Apteekeista tiedot verkkosivuilta

Alkon myymälät ovat keskiviikkona auki normaalisti. Jouluaattona Alko palvelee aamuyhdeksästä puoleenpäivään asti, joulu- ja tapaninpäivänä myymälät ovat kiinni. Joitakin poikkeuksia on, ja ne kannattaa tarkistaa Alkon nettisivuilta.

Posteista valtaosa on nykyisin kauppojen ja muiden liikeyritysten ylläpitämiä, ja ne palvelevat joulun aikaan omien aukioloaikojensa mukaan.

Apteekkien aukioloista joulun aikaan löytyy tietoa esimerkiksi apteekki.fi-palvelusta.

Joukkoliikenne hiljenee aattoiltana

VR:n junat kulkevat keskiviikkona perjantain aikataulujen mukaisesti. Jouluaattona aamupäivällä ajetaan lauantain aikataulujen mukaan. Iltapäivällä liikenne alkaa harventua kunnes päättyy kello 18:aan mennessä. Jouluaattoiltana ei lähde yöjunia.

Joulupäivänä on harvennettu sunnuntailiikenne. Liikenne aloitetaan vähitellen kello 8 jälkeen.

Tapaninpäivänä junat ajetaan pääasiassa sunnuntaiaikataulujen mukaan. Joitakin poikkeuksia kuitenkin on.

Kaukoliikenteen linja-autoliikenne harvenee joulun seutuna. Asia riippuu kuitenkin siitä, mistä ja minne busseja ajetaan. Lisätietoja löytyy esimerkiksi Matkahuollon sivuilta.

Koronasta kärsivällä Finnairilla joulun ja uudenvuoden ajan matkustuskysyntä suuntautuu lähinnä Suomen Lappiin. Jonkin verran on kysyntää myös Malagaan, jossa monella suomalaisella on asunto. Kaikilla kotimaan lennoilla on pääsääntöisesti vielä tilaa.

Finnair lentää noin 15 prosenttia normaalista kapasiteetistaan.