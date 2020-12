THL: Suomessa 367 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 367 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahdessa viikossa on raportoitu 5 352 tartuntaa. Tämä on 728 tartuntaa vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja on raportoitu 924 vähemmän kuin aiemmalla seitsemän päivän jaksolla. Yhteensä koronavirustartuntoja on Suomessa todettu 34 084. HUS: Koronavirustestaus myös jouluna Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) muistuttaa, että koronavirusnäytteenottopisteet palvelevat Uudellamaalla kattavasti myös jouluna ja vuodenvaihteessa. Samalla HUS ohjeistaa hakeutumaan koronavirustestiin matalalla kynnyksellä, jos tartuntaan viittaavia oireita ilmenee. Testiin on syytä mennä jos on kuumetta, yskää, kurkkukipua, nuhaa, hengenahdistusta, haju- tai makuaistin menetystä. Lisäksi myös ripuli sekä vatsakipu ilman muuta selkeää syytä ovat riittäviä oireita, jotta kannattaa hakeutua testaukseen. HUS muistuttaa myös, että Uudellamaalla oleskelevat ulkopaikkakuntalaiset voivat hakeutua testiin puhelinpalveluiden kautta ja samoin myös muualla Suomessa matkustavat Uudenmaan asukkaat voivat hakeutua testiin soittamalla oleskelupaikkakunnan koronaneuvontapuhelimeen. Hautausmailla voi olla ruuhkaa aattona Helsingin poliisi on julkaissut Twitter-tilillään vetoomuksen liittyen hautausmaalla käymiseen jouluna. – Poliisi ennakoi ruuhkaa jouluaattona erityisesti Malmin ja Hietaniemen hautausmaille, koska perinteinen joululiikenne jäänee normaalia vähäisemmäksi. Jouluaaton ruuhkahuipun tasoittamiseksi poliisi pyytää harkitsemaan haudalla käyntiä aatonaattona tai joulupäivänä. Helsingin tuomiokirkkoseurakunta kertoo tiedotteessaan, että kynttilöitä voi käydä sytyttämässä muun muassa Tuomiokirkon sekä Mikael Agricolan kirkon portaille, jotta liialliselta tungokselta hautausmailla vältyttäisiin. – Huolehdithan siitä, että sytytät oman kynttiläsi vain portaille ja riittävän kauas muista kynttilöistä, seurakunta muistuttaa.