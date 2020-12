THL ei ole antamassa uutta suositusta Britanniasta matkustamisesta ennen joulua – koronan uudesta muunnoksesta odotetaan lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei ole antamassa uutta suositusta koskien matkustajalentoliikenteen palauttamista Britanniasta, kertoo tutkimusprofessori Hannu Kiviranta.

Kiviranta ei ole tietoinen, että Suomi olisi välittömästi tekemässä muutosta suorien lentojen peruutuksiin. Hänen mukaansa THL on mukana asiaan liittyvissä keskusteluissa, joita käydään ministeriöiden ja hallituksen välillä.

THL odottaa lisätietoja uudesta koronavirusvariantista Britannian viranomaisilta, kertoo Kiviranta. Näitä tietoja saadaan hänen mukaansa ensi viikolla.

– Olemme THL:ssä odottavalla kannalla. Päätökseen vaikuttaa varmasti se, mitä muut maat tekevät tilanteeseen liittyen. Kaksi tai kolme maata on tietojemme mukaan vasta vapauttanut uudestaan matkustuksen. Tämänhetkinen käsitykseni on, että asetetut lentokiellot ja rajoitukset ovat vielä pääsääntöisesti voimassa, Kiviranta sanoo.

Epätietoisuus huolettaa kovasti

Britannian terveysviranomaisten suurin huoli uudessa variantissa on Kivirannan mukaan se, että variantin leviämiskyky on suurempi verrattuna vanhaan. Myös epätietoisuus sen tarkasta käyttäytymisestä huolettaa.

– Britannian terveysviranomaiset kertoivat, että variantti huolestuttaa heitä todella paljon. Ei ole tarkkaa tietoa siitä, mikä on variantin vaikutus taudin vakavuuteen ja toisaalta, mikä on rokotteen teho uuteen varianttiin. Tämä sai eri maiden terveysviranomaiset tulemaan johtopäätökseen, että koska tapausmäärien nouseminen on alkanut pääsääntöisesti joulukuussa uuden variantin johdosta ja tarvitaan lisäaikaa varustautua, olisi hyvä rajoittaa liikennettä Britanniasta.

Uusi variantti aiheuttaa Kivirannan mukaan mahdollisesti nuorille enemmän tartuntoja kuin vanha virusmalli.

Lisätietojen keräämiseksi virusvarianttien sekvensointia on tehostettu Suomessakin. Kivirannan mukaan maassa ei ole lähiaikojen näytteiden perusteella todettu uutta virusvarianttia.

Komissio kehotti malttiin

Euroopan komissio suositteli tiistaina EU:n jäsenmaita poistamaan täydelliset matkustuskiellot Britanniaan kohdistuvalle tai sieltä saapuvalle liikenteelle.

Komission mukaan matkustamista Britanniaan ja sieltä pois tulee nyt välttää. Komissio haluaa kuitenkin turvata välttämättömän liikenteen sekä välttää häiriöt toimitusketjuissa. Se kehottaa esimerkiksi turvaamaan hoitohenkilökunnan sekä kotiinsa palaavien liikennöinnin.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoi puolestaan eilen, että se pitää matkustajalentoliikenteen keskeytettynä. Muutosta tilanteeseen pohditaan, jos THL muuttaa kantaansa asian suhteen. Kielto tuli voimaan maanantaina ja on voimassa kaksi viikkoa. Kiellon aikana kaikki tavaraliikenne ja muun muassa rokotekuljetukset mahdollistetaan.

Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki sanoi STT:lle tiistaina, että Traficom asettaa kansallisen terveysturvallisuuden etusijalle ja nojautuu päätöksessä THL:n suosituksiin.

– Jos THL muuttaa omaa tilannearviotaan, esimerkiksi ihmisten kotiuttamista varten mahdollistettaisiin matkustajaliikenne määräajaksi, meillä on nopeasti valmius muokata tätä ratkaisua, Saarimäki sanoi.