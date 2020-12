Koronasta huolimatta avustusjärjestöjen joulukeräykset näyttävät onnistuneen

Korona ei tunnu suitsineen ihmisten auttamishaluja, pikemminkin päinvastoin. Vaikka joidenkin avustusjärjestöjen fyysisten rahakeräysten tuotto uhkaa jäädä aiempia vuosia vähäisemmäksi, toimintaa tuetaan muilla tavoin.

Pelastusarmeijalla tämän vuoden kokonaiskeräystulot ovat olleet kasvussa viime vuoteen nähden. Viestintäjohtaja Eija Kornilowin mukaan nettikeräys on tuottanut viimevuotista enemmän.

– Meillä on kyllä keräykset keskimääräisesti nousseet tänä vuonna noin kymmenellä prosentilla, hän sanoo STT:lle.

Pelastusarmeijan tunnusomaiset padat, joihin kadunkulkija voi tiputtaa lahjoituksensa, ovat kuitenkin keränneet tavallista vähemmän. Kornilow arvelee tämän johtuvan siitä, että ihmiset ovat liikkuneet vähemmän ulkona ja käteisen käyttöä on pyydetty välttämään. Joulupatakeräys on yleensä ollut noin miljoonan euron luokkaa.

– Jos vertaa lukuja keskenään, ollaan aika tasoissa. Kun katukeräys on hieman vähempi, tämä nettikeräys on puolestaan hieman suurempi, Kornilow sanoo.

"Kaveria ei jätetä"

Hurstinavun tämänvuotinen joulukeräys on Heikki Hurstin mukaan onnistunut hyvin. Ulkopuoliset tahot ovat laittaneet liikkeelle menestyksekkään keräyksen.

– Elintarvikkeita on tullut niin, että kahdelletuhannelle ihmiselle on saatu tehtyä jouluiset ruokapussit. Rahallisesti keräys on tuottanut 300 000–400 000 euron paikkeilla, hän sanoo STT:lle.

Joulupusseihin on laitettu tuoretta tavaraa, jossa päiväystä riittää, mutta pitkin vuotta hävikkiruokaa on saatu kerättyä niin paljon, että ruokajakelua on voitu järjestää kahdesti viikossa Helsinginkadulla Kalliossa.

Hurstin mielestä vuosi on ollut kokonaisuutena poikkeuksellinen.

– Vaikka koronaa on, silti ihmiset ovat halukkaita auttamaan muita. Ollaan kuultu muiltakin järjestöiltä, että tällaista on. Sellainen talvisodan henki, että kaveria ei jätetä, näkyy selvästi tänäkin vuonna, hän sanoo.

Hän harmittelee ainoastaan sitä, ettei järjestö päässyt järjestämään Messukeskukseen kaavailtua vähävaraisten joulujuhlaa.

SPR: Lähiauttaminen on lisääntynyt

Suomen Punaisessa Ristissä on myös kiinnitetty huomiota ihmisten tavallista suurempaan auttamisintoon.

– Kyllä tuntuu, että ihmiset ovat ihan anteliaalla päällä tällaisena poikkeuksellisena vuonnakin ja ehkä juuri siksi, varainhankintapäällikkö Sirpa Solehmainen sanoo STT:lle.

Esimerkkinä hän mainitsee Nenäpäivän, johon SPR osallistui, ja joka tuotti huipputuloksen.

Myös SPR:n yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Ylen kanssa toteutettu Hyvä Joulumieli -keräys näyttää sujuvan hyvin, ja järjestön oma aineettomille lahjoille ja sähköisille korteille perustuva kampanja on näillä näkymin tuottamassa vähintään saman verran kuin aikaisempina vuosina, joitakin kymmeniätuhansia euroja.

Perinteinen lipaskeräys on jonkin verran vaikeutunut koronan takia. Nälkäpäivänä kerääjiä oli tänä vuonna vähemmän liikkeellä, mutta siihen nähden tuotto oli Solehmaisen mielestä hyvä.

Lahjoitusten lisäksi ihmisten auttamishalu on näyttäytynyt neljännen sektorin toimintana. Apua tarjotaan vaikkapa Facebook -ryhmissä.

– Lähiauttaminen on lisääntynyt. Kun on tietoa siitä, että monilla menee huonommin kuin itsellä niin haluaa olla jollain tavalla mukana auttamassa, Solehmainen sanoo.SPR:llä on parhaillaan menossa joulusoittokampanja, jossa kehotetaan soittamaan tutulle, johon ei olla oltu vähään aikaa yhteydessä. Tavoitteena on tuottaa hyvää mieltä ja lieventää yksinäisyyttä.