Hintaopas varoittaa alkavien alennusmyyntien yllätyksistä – viime vuonna hinnat nousivat 33 prosentilla tuotteista ja laskivat 34 prosentilla

Hintavertailupalvelu Hintaoppaan mukaan tapaninpäivä on joulukuun edullisin ostospäivä, mutta joulun jälkeisissä alennusmyynneissä hinnat voivat myös nousta. Viime vuonna tapaninpäivänä keskimääräinen alennusprosentti oli Hintaoppaan vertailussa kaksi. Jopa kolmanneksella tuotteista hinnat nousivat viime vuonna joulun jälkeen.

– Viime vuonna hinnat nousivat 33 prosentilla tuotteista ja laskivat 34 prosentilla tuotteista. Tämä selittää osaltaan myös vaatimatonta keskimääräistä alennusprosenttia. Hyviäkin tarjouksia voi löytää, mutta euromääräinen hinnanmuutos kannattaa tarkistaa ennen kuin tekee ostoksen, sanoo tiedotteessa Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett.

Hintoja verrattiin marraskuun ensimmäiseen päivään. Isoimmat alennusprosentit olivat viime vuonna televisioissa, joiden alennukset olivat keskimäärin 7,4 prosenttia.

Koko vuoden haetuin tuote tuli markkinoille vasta marraskuussa

Hintaoppaan mukaan tänä vuonna suomalaisia kuluttajia ovat kiinnostaneet eniten erilaiset tekniikka- ja elektroniikkatuotteet. Koko vuoden haetuin tuote oli marraskuun puolessa välissä julkaistu Sony PlayStation 5 -pelikonsoli. Toiseksi eniten etsittiin Apple iPhone 11 -puhelinta ja kolmanneksi eniten Polar Ignite -urheilukelloa.

– Kymmenen suosituimman tuotteen lista täyttyy tekniikasta ja elektroniikasta, mutta koronavuosi näkyy hauissa. Listalla on kaksi urheilukelloa ja useita pelikonsolimalleja. Tänä vuonna on haluttu pitää huolta omasta kunnosta liikkumalla ja ulkoilemalla, mutta aikaa on vietetty paljon myös kotona ja viihdykkeet ovat tulleet tarpeeseen, Matinvesi-Basset sanoo.

Hintaopas on tuotteiden vertailupalvelu, joka kerää kuluttajille 830 verkkokaupan hinnat ja tuotetiedot yhdelle sivulle.