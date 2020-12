Suomessa todettu 201 uutta koronavirustartuntaa – suurin ilmaantuvuus nyt Varsinais-Suomessa

Suomessa on raportoitu 201 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 4 575 tartuntaa. Se on 1 732 tartuntaa vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja on raportoitu 443 vähemmän kuin edellisen seitsemän päivän jaksolla. Yhteensä Suomessa on todettu koronavirustartuntoja 34 648. Parantuneita arvioidaan olevan noin 26 000 eli noin 75 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Koko Suomen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä hieman alle 87 tautitapausta 100 000 asukasta kohti viimeisen kahden viikon aikana. Tätä edeltävien kahden viikon ilmaantuvuusluku oli noin 112. Korkein ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella, jossa on todettu viimeisen kahden viikon aikana yli 173 tautitapausta 100 000 asukasta kohti. Edeltävän kahden viikon ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa oli noin 124. THL päivittää tiedot koronavirukseen liittyvistä kuolemista sekä sairaala- ja tehohoidossa olevista potilaista seuraavan kerran maanantaina. Matkailijoita kehotetaan välttämään kontakteja Vuokatissa Sotkamossa Vuokatin alueella lomailevalla henkilöllä on todettu koronatartunta jouluaattona, kertoo Kainuun sote. Sairastunut henkilö on ennen oireiden ilmaantumista liikkunut laajasti Sotkamon, Vuokatin ja Katinkullan alueella 21. päivästä alkaen. Kainuun soten mukaan yhteys edelliseen alueella sairastuneeseen on mahdollinen. Sairastunut perheineen on asetettu karanteeniin. Koska alueella on niin paljon ihmisiä, ei kattava altistuneiden jäljitys ole Kainuun soten mukaan mahdollista. Alueella matkailevia kehotetaan välttämään kaikkia tarpeettomia kontakteja. Kasvomaskia tulee käyttää kaikissa tilanteissa, joissa ei voi noudattaa turvavälejä. Koronatartunnan saanut on käynyt hotelli Katinkullan aamiaisella 21.–23. joulukuuta välisenä aikana. 21. joulukuuta hän on vieraillut lisäksi Katinkullan kylpylässä iltapäivällä sekä Katinkullan Classic Pizza -ravintolassa iltapäivän ja alkuillan aikana. Alueella liikkuneita matkailijoita ja työntekijöitä kehotetaan hakeutumaan koronatestiin, jos oireita ilmenee. Kainuun keskussairaalan drive in -testaus palvelee päivittäin kello 8–19. Ajanvarauksen saa soittamalla numeroon 040 165 0020.