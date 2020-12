Suomessa on raportoitu 173 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 173 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 4 371 tartuntaa. Se on 1 772 tartuntaa vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja on raportoitu 435 vähemmän kuin edellisen seitsemän päivän jaksolla. Yhteensä Suomessa on todettu koronavirustartuntoja 34 821. Parantuneita arvioidaan olevan noin 26 000 eli noin 75 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio on päivitetty ennen joulua. Mainos alkaa Mainos päättyy Koko Suomen ilmaantuvuusluku on alle 83 tautitapausta 100 000:ta asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana. Tätä edeltävien kahden viikon ilmaantuvuusluku oli noin 110 tapausta. Korkein ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella, jossa viimeisen kahden viikon aikana on todettu hieman yli 167 tautitapausta 100 000:ta asukasta kohden. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuusluku on toiseksi suurin, hieman alle 148. Kaikilla muilla alueilla ilmaantuvuusluku on alle 100, pienin se on Itä-Savossa, jossa on raportoitu 2,5 tautitapausta 100 000:ta asukasta kohden. THL päivittää tiedot koronavirukseen liittyvistä kuolemista sekä sairaala- ja tehohoidossa olevista potilaista seuraavan kerran maanantaina.