Tatuointivärien uudet EU-rajoitukset kieltävät lyijyn ja tuhansia muita aineita – Suomen tatuoijien edustaja ei pidä muutosta käytännössä kovin suurena

Tatuointien yleistyminen on saanut EU:n rajoittamaan tatuointivärejä, jotta värin pistäminen ihon alle olisi entistä turvallisempaa.

Tatuointi-, kestopigmentointi- ja microblading-värejä rajoitetaan nyt ensimmäistä kertaa unionin laajuisesti. Tammikuun 4. päivänä voimaan tulevalla asetuksella on vuoden pituinen siirtymäaika.

Tatuoinneille ei ole Suomessa erityislainsäädäntöä. Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen Hanna Korhosen mukaan tilanne on monissa Euroopan maissa samankaltainen.

– Sen takia oli kova paine saada jotain, kun tatuoinnit ovat nykyään niin yleisiä, hän sanoo.

Korhonen huomauttaa, että tatuointikäytännöt voivat edelleen olla kirjavia eri maissa, mutta ainakin väriaineet on nyt yhteisellä säädöksellä saatu samalle viivalle koko EU:ssa.

Kosmetiikkaa koskevat samat rajoituslistat

Värien lisäksi EU-tasolla olisi voitu samalla säädellä tatuoimista muutenkin, jos olisi haluttu. Korhosen mukaan jäsenmaat olisivat halunneetkin, mutta komissio ei. Komissio päätti, että tatuointiasioille ei tehty omaa asetusta. Sen sijaan tatuointien ja kestopigmentointien sääntely tehtiin kemikaaliasetuksen alla, ja samalla kytkettiin toisiinsa kosmetiikka- ja kemikaalilainsäädäntö.

Tämä tarkoittaa sitä, että myös tatuointeja koskevat ne väriaineiden kiellot ja rajoitukset, jotka on listattu kosmetiikka-asetuksessa.

– Aina kun jokin uusi väriaine tulee kosmetiikka-asetuksen puolella rajoitetuksi tai kielletyksi, se tulee voimaan myös täällä tatuointivärien puolella, Korhonen lisää.

Rajoitus on kokonaisuudessaan harvinaisen laaja: siihen sisältyy tuhansia aineita.

Raskasmetallit pannassa, nikkelistä varoitettava

Yksi rajoitettava aineryhmä on raskasmetallit, joita ovat esimerkiksi lyijy ja kadmium. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Petteri Talasniemi kertoo, että näille aineille on niin tiukat pitoisuusrajat, että käytännössä ne on kielletty tatuointiväreissä.

Talasniemen mukaan muita keskeisiä rajoitettavia aineryhmiä ovat polyaromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet sekä aromaattiset amiinit, jotka saattavat aiheuttaa syöpää.

Lisäksi pakkauksessa pitää varoittaa erikseen esimerkiksi nikkelistä, joka voi aiheuttaa allergiareaktioita.

Tatuoija luottaa suomalaiseen työetiikkaan ja turvallisuuteen

Suomen Tatuointiartistien Liiton puheenjohtaja Tony Raita pitää EU-asetusta hyvänä siinä mielessä, että sen myötä mennään edelleen turvallisempaan suuntaan. Hänen mukaansa Suomessa kuitenkin ollaan muutenkin edelläkävijöitä tatuointien turvallisuudessa ja alan työetiikassa.

Raidan mukaan hyvien värivalmistajien ja hyvien ammattitatuoijien toiminta on jo hyvin turvallista. EU-säännöksen käytännön vaikutus on hänen mukaansa siinä, että muutamat ainesosat menevät kieltolistalle ja niitä joudutaan korvaamaan jollain muulla.

Toisaalta Raita katsoo, että kun väriaineita kielletään, vastuulliset toimijat kärsivät joutuessaan kehittämään värejä rajoitusten mukaisiksi, mutta samaan aikaan netin kautta voi tilata Kiinasta mitä tahansa, mitä ei pystytä valvomaan.

– Ammattitatuoijat eivät käytä eivätkä tilaile sieltä mitään, koska tietävät, että ne voivat sisältää ihan mitä sattuu, Raita sanoo.

Kiinalaisista verkkokaupoista tilailua myös ministeriön Korhonen pitää "hullun hommana".

– Jos on suuri halu tatuointi ottaa, kyllä se kannattaa ottaa edelleenkin hyvässä tunnetussa kotimaisessa salongissa eikä lähteä kavereiden kanssa netistä tilaamaan ja itsekseen askartelemaan, Korhonen sanoo.

Asiakas saa väreistä enemmän tietoa

Suomalaiset tatuointiammattilaiset saavat kiitosta myös valvovalta viranomaiselta.

– Suomalaiset toimijat ovat kyllä tosi hienosti tehneet omavalvontaa. Suomessa tilanne on huomattavasti parempi kuin useassa muussa EU-maassa, sanoo Tukesin Talasniemi.

Hän toivoo, että uusi lainsäädäntö takaa kuitenkin entistä turvallisemmat värit.

– Tämän myötä myös toivottavasti asiakkailla on enemmän tietoa käytettävien värien koostumuksesta ja turvallisuudesta, kun he tekevät päätöksiä tatuoinnin ottamisesta.

Talasniemen mukaan merkittävää onkin, että jatkossa tatuoijan pitäisi antaa asiakkaalle pakkauksen tiedot ja käyttöohjeet, joita asiakas voi hyödyntää tehdessään päätöstä tatuoinnin ottamisesta.

Selkeä lainsäädäntö helpottaa myös tatuointivärien valvontaa, Talasniemi sanoo. Hän huomauttaa, että voimaan ei tule ennakkohyväksyntämenettelyä. Toisin sanoen viranomaiset eivät arvioi värejä ennen kuin ne tulevat markkinoille, vaan vastuu on toimijoilla: valmistajilla, maahantuojilla ja palveluyrittäjillä. Valvontaviranomaiset testaavat tuotteita pistokoemaisesti.

Asiakkaat kysyvät riskeistä

Tatuointiartistien Liiton puheenjohtaja arvioi, että asiakkaat ovat nykyisin valveutuneita ja osaavat kysyä tatuointien riskeistä. Samoin hyvät tatuoijat osaavat niistä kertoa.

– Se ei ole mikään peikko, kenenkään ei tarvitse piilotella mitään, puheenjohtaja Raita sanoo.

Raita huomauttaa, että tatuoinnin ottaminen on aina jonkinlainen riski, mutta ammattilaiset omalla tekemisellään pienentävät riskejä. Esimerkiksi hyvät hoito-ohjeet vähentävät infektioiden määrää. Raidan mukaan suurimmat riskit ovatkin tulehduksia ja ne johtuvat yleensä hoidon laiminlyönnistä.

Punainen väri voi kutittaa

Lääkärin vastaanotolle tulevalla tatuoinnin ottaneella vaivana on usein allerginen reaktio, kertoo ihotautien erikoislääkäri, dosentti Nicolas Kluger Husin Iho- ja allergiasairaalasta. Hänen mukaansa allergisoiva väri on usein punainen, pinkki tai violetti. Allergisessa reaktiossa tatuoitu alue on usein koholla, se voi kutista, joskus myös hilseillä.

Klugerin mukaan allergiareaktioita ei voi ennustaa, ellei ole kokemusta jo aiemmasta tatuointikerrasta.

Muita terveyshaittoja ovat esimerkiksi paikallisinfektio sekä arpeutumisen myöhästyminen, Kluger kertoo.

Joissakin tapauksissa tatuointia harkitsevan tulisi keskustella lääkärin kanssa ennen tatuoinnin ottamista. Näin on Klugerin mukaan esimerkiksi silloin, jos on jokin sydänsairaus, jos suvussa on melanoomaa tai jos tietty tatuointiväri on aiemmin aiheuttanut reaktion. Raskaana olevien ja imettävien ei tulisi ottaa tatuointia.

Useimmiten tatuoinneista ei ole haittaa terveydelle. Jälki ihossa on kuitenkin pysyvä, mihin jo itsessään sisältyy riski. Kluger arvioikin, että loppujen lopuksi yleisin haitta on "ruma tatska".