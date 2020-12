Uusia koronavirustartuntoja raportoitu 156 – kahden viikon tartunnat laskeneet yli 2 000:lla

Suomessa on raportoitu 156 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 4 167 tartuntaa. Se on 2 014 tartuntaa vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja on raportoitu 537 vähemmän kuin edellisen seitsemän päivän jaksolla. Yhteensä Suomessa on todettu tähän mennessä 34 977 koronavirustartuntaa.