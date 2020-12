Yksinäisyys korostuu kriisipuhelimissa jouluisin – puheluiden määrät eivät ole kuitenkaan edellisistä jouluista juuri nousseet

Ihmissuhdeongelmat, psyykkinen paha olo, ahdistuneisuus, masennus, yksinäisyys ja itsetuhoisuus ovat näkyneet Suomen mielenterveys ry:n kriisipuhelimessa jouluna. Samat teemat toistuvat myös muina aikoina.

Kriisityöntekijä Arja Riipinen sanoo STT:lle, että korona on tuonut lisäkuormaa elämään ja se on näkynyt joulun aikaan puhelimessa yleisenä väsymyksenä rankan vuoden jälkeen.

– Yksinäisyyttä on valtavan paljon. Esimerkiksi yksin asuvat ihmiset ovat riippuvaisia siitä, että palveluita on käytössä ja että pystyy käymään lukupiireissä, kuntosalilla ja osallistumaan, mutta nyt nämä ihmiset on pakotettu jäämään kotiin, Riipinen sanoo.

Myös turhautuminen on tullut esiin.

– Joko turhautumisen rajoituksiin tai sitten läheisiin, jotka eivät noudata rajoituksia ja heistä ollaan sen takia huolissaan, Riipinen sanoo.

Hän ei osaa sanoa tarkkaa määrää, kuinka paljon enemmän puheluita on tänä jouluna tullut verrattuna aikaisempiin vuosiin. Yhdistys on kuitenkin lisännyt päivystäjämääräänsä, sillä odotettavissa oli, että puheluita tulee enemmän kuin aikaisempina vuosina. Yleensä läheskään kaikkiin puheluihin ei pystytä vastaamaan, vaan syntyy jonoja.

Ainakin vastattuja puheluita on siis tänä jouluna aikaisempia jouluja enemmän.

"Monissa perheissä tilanteet ovat jouluna kriisiytyneet"

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n päihdeneuvonnan yksikön päällikkö Minttu Tavia sanoo, ettei joulu aiheuta heillä puheluiden määriin suurta nousua tai laskua.

– Joulupäivänä näyttää puhelimessa olleen hieman ruuhkaisempaa kuin aattona. Viime jouluna ei myöskään havaittu isoja eroja soittojen määrässä, Tavia kertoo.

Tavian mukaan joulu ja pitkät pyhät tuovat puheluiden sisältöön kuitenkin lisäsävyn.

– Läheisiltä tulleita puheluita on ollut paljon ja niistä kuuluu, että monissa perheissä tilanteet ovat jouluna kriisiytyneet. Myös omasta päihteiden käytöstään soittavat ovat kertoneet havahtuneensa tilanteeseensa läheisten huomauttelun myötä.

Joulun aikaan myös yksinäisyys, sairaudet ja korona ovat korostuneet.

Korona on kuulunut EHYTin puheluissa keväästä asti ja selittää osan puhelumäärien noususta. Yhteydenottoyritysten määrä on noussut vuoden aikana 40 prosenttia.

Päihdeneuvontaan on Tavian mukaan ottanut yhteyttä lomautetuksi joutuneita tai työnsä koronakriisin aikana menettäneitä ihmisiä, joilla päihteiden käyttö on pysynyt aiemmin jollain tavalla hallinnassa. Yhteyttä ovat ottaneet myös etätöissä olevat, joiden päihteiden käyttöä sosiaalinen kontrolli on aiemmin hillinnyt.

Myös yksinasuvilta on tullut paljon puheluita.