Nelikymppinen mies katosi Seinäjoella marraskuun lopulla – poliisi epäilee henkirikosta ja pyytää havaintoja farmari-Mersusta, johon mahdollisesti nostettiin maasta mies

Pohjanmaan poliisi epäilee henkirikosta Seinäjoella marraskuun lopulla kadonneen 40-vuotiaan miehen tapauksessa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Järvelinin mukaan epäily henkirikoksesta perustuu siihen, mitä tutkinnassa on saatu selville.

Järvelinin mukaan miehen katoamiselle ei ole ilmennyt mitään luonnollista syytä. Poliisi lähtee nyt siitä, että mies on joutunut henkirikoksen uhriksi. Tapausta tutkitaan tässä vaiheessa tappona.

Järvelin ei ota kantaa siihen, miksi kadonnut mies olisi voinut joutua henkirikoksen uhriksi.

– Ne ovat vain ja ainoastaan valistuneita arvauksia tässä vaiheessa, Järvelin sanoo STT:lle.

Hän ei kerro, onko poliisilla tiedossa epäiltyjä tai onko tutkinnassa tehty kiinniottoja.

Poliisin mukaan kadonnut mies on noin 170 senttiä pitkä, vankkarakenteinen, siilitukkainen, parrakas ja hän käyttää silmälaseja. Hänellä on ollut yllään musta takki ja mustat tuulihousut.

Kadonneen seurassa nähtiin parrakas mies

Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja miehen seurassa Seinäjoen Kasperissa lauantaina 28. marraskuuta liikkuneista ihmisistä. Kadonneen miehen seurassa on nähty keski-ikäinen mies, joka oli pukeutunut lenkkareihin, harmaisiin college-housuihin, mustaan takkiin ja maastokuvioiseen lippalakkiin. Keski-ikäisellä miehellä on parta ja hän on noin 170–175 senttiä pitkä.

Poliisi kaipaa myös havaintoja Kasperin R-kioskin lähellä illalla nähdystä mustasta tai tummasta Mercedes-Benzin C-mallin farmariautosta. Auto on vuosimalliltaan 2000-luvun alusta ja korimalliltaan W203. Poliisille tulleiden tietojen mukaan kolme miestä olisi nostanut maasta yhden miehen autoon.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot ja kadonneeseen liittyvät tiedot sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse numeroon 0295 447 325.