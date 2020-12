Hovioikeus korotti 14-vuotiaan tytön raiskanneen miehen tuomion viiteen vuoteen vankeutta

Vaasan hovioikeus tuomitsi maanantaina miehen viiden vuoden vankeuteen törkeästä lapsenraiskauksesta. Mies oli tekoaikaan 23-vuotias ja uhri 14.

Miehen tuomio koveni hovissa huomattavasti, koska käräjäoikeudessa hänet oli tuomittu vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Käräjätuomio tuli törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, syyte törkeästä lapsenraiskauksesta hylättiin. Syyttäjä valitti käräjätuomiosta hoviin.

Törkeän lapsenraiskauksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että tekijä on syyllistynyt samaan aikaan törkeään raiskaukseen ja törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Hovioikeus katsoi, että mies oli väkivaltaa käyttämällä murtanut uhrin tahdon ja pakottanut tämän väkivallalla sukupuoliyhteyksiin.

Hovioikeuden mukaan teko oli myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, koska uhri oli päihtynyt, hänelle oli aiheutettu vammoja ja sukupuoliyhteydet olivat suojaamattomia. Näin ollen teko täytti törkeän raiskauksen tunnusmerkistön.

Näyttö tuki uhrin kertomaa

Rikokset tapahtuivat miehen äidin asunnossa, minne mies ja uhri menivät yhdessä vietettyään ensin iltaa samassa seurueessa toisessa asunnossa.

Kuulusteluissa uhri kertoi tapahtumista omasta aloitteestaan varsin niukasti ja kieltäytyi useita kertoja vastaamasta erityisesti sukupuoliyhteyksiä koskeneisiin kysymyksiin. Hovioikeuden mukaan uhrin kertomus oli kuitenkin keskeiseltä sisällöltään johdonmukainen ja realistinen.

– (Uhri) on todistajina kuultujen tuttaviensa kertomusten perusteella jossakin määrin hiljainen ja syrjäänvetäytyvä -- Vielä merkitystä on sillä, että kysymys on ollut (uhrin) ensimmäisestä seksuaalisesta kokemuksesta, jonka hän on kertomansa perusteella kokenut traumaattisena, oikeus huomioi.

Uhri oli tekojen jälkeen sanonut miehelle sekä usealle muulle ihmiselle, että hänet oli raiskattu. Uhrin kertomaa tuki myös lääkärinlausunto hänen vammoistaan.

Hovioikeus katsoi, että uhrin kertomusta voitiin pitää luotettavana sitä tukeva näyttö huomioon ottaen. Miehen kertomukseen sen sijaan sisältyi hovioikeuden mukaan useita sen uskottavuutta heikentäviä seikkoja.

Hovioikeus tuomitsi Jonne Petteri Siltasen, 24, vangittavaksi tuomiolla. Hovi myös määräsi Siltasen maksamaan uhrille kärsimyskorvauksia 10 000 euroa.