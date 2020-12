Pakkasukko jää rajan taa – venäläisten matkailijoiden puute kurittaa matkailualaa

Itä- ja Pohjois-Suomen matkakeskusten hotellihuoneet, laskettelurinteet ja kylpyläaltaat ammottavat todennäköisesti tyhjyyttään ensi vuoden alussa. Syynä on suurimman ulkomaalaisen matkailijaryhmän, venäläisten, puuttuminen.

– Kotimaiset matkailijat poistuvat esimerkiksi pohjoisen matkailukeskuksista viimeistään uudenvuoden jälkeen. Venäläisten sesonki on ollut todella merkittävä venäläisen joulun ja uudenvuoden aikaan, kun kotimaisia asiakkaita ei enää ole. He ovat tuoneet mahdollisuuden jatkaa sellaista parempaa sesonkia pidempään,koska perinteisesti tammi- ja helmikuu ovat hiljaisempia kuukausia suomalaisten matkailijoiden osalta aina sinne hiihtolomiin asti, Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n (MaRa) toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo.

Viime vuoden majoitustilastoista käy ilmi, että venäläiset olivat edelleen suurin ryhmä Suomessa yöpyneistä ulkomaalaisista matkailijoista. Venäläisille kertyi 821 000 yöpymisvuorokautta, mikä tarkoittaa 12 prosentin osuutta kaikista ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisistä. Saksalaiset olivat toiseksi suurin ryhmä noin 662 000 yöpymisellään.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Etätyö tuonee vain hiukan helpotusta

Korona-ajan myötä lisääntynyt mahdollisuus etätöihin voi Lapin mukaan tuoda jonkin asteista helpotusta menetettyjen ulkomaalaisten matkailijoiden aiheuttamaan loveen.

– Toki jonkin verran ihmisiä voi jäädä matkailukeskuksiin etätöihin, ja se voi jonkin verran tuoda kysyntää, mutta se ei missään nimessä korvaa ulkomaalaisten asiakkaiden puutetta.

Venäläisten vapaa-ajan matkustajien puuttumisen taustasyynä ovat itärajalla voimassa olevat tiukat matkustusrajoitukset, joita sekä Suomi että Venäjä ovat asettaneet.

– Mitään merkittävää kasvua pyhien aikana emme arvioi tapahtuvan. Joulun ja uudenvuoden aikana henkilöliikenteen arvioidaan kasvavan noin 10–15 prosenttia. Pitää tosin muistaa, että lukemat ovat hyvin pieniä, yksikön päällikkö Marko Saareks Rajavartiolaitoksen esikunnan tilanne- ja riskianalyysikeskuksesta kertoo.

Rajan ylittäjien määrä romahti

Rajoitusten voimassaolon aikanakin rajan saavat ylittää muun muassa diplomaatit, ammatinharjoittajat ja Suomen kansalaiset.

– Rajanylityspaikoista riippuen, 70–95 prosenttia on tavaraliikennettä, sillä sitä eivät rajoitukset ole koskeneet. Tavaraliikenteen pitää kulkea joka tapauksessa. Muuta kuin tavaraliikenteen matkustajia on ollut hyvin marginaalinen määrä, Saareks sanoo.

Rajanylitysmäärät ulkorajalla laskivat Rajavartiolaitoksen tilastojen mukaan jouluviikolla 92 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Yhteensä rajanylityksiä oli itärajalla kyseisellä viikolla noin 15 400, kun lukema viime vuonna oli lähes 182 000.

Rajan ylittäjistä noin 79 prosenttia oli Venäjän kansalaisia ja noin 16 prosenttia Suomen kansalaisia. Loput olivat muiden maiden kansalaisia. Suomalaisten suhteellinen osuus nousi aikaisempiin viikkoihin verrattuna noin viisi prosenttiyksikköä. Taustalla oli kaksoiskansalaisten lisääntynyt matkustaminen jouluna ja sitä edeltävinä päivinä.

Venäjällä kolminkertaisesti kuolleita

Osittain matkustusrajoitusten taustalla oleva Venäjän koronatilanne ei ainakaan maanantain tietojen valossa vala uskoa rajojen aukaisuun. Venäjän viranomaiset myönsivät nimittäin silloin, että maan koronakuolemien lukumäärä on todellisuudessa yli kolminkertainen aiempiin virallisiin tietoihin verrattuna. Kuolemia on nyt yli 186 000 ja tartuntoja yli kolme miljoonaa maassa, jossa on yli 145 miljoona asukasta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi jokavuotisessa tiedotustilaisuudessaan, että maa ei ole ottamassa käyttöön muissa maissa nähtyjä lockdown-rajoituksia. Putin vakuutti terveysviranomaisten suositusten ja sääntöjen riittävän epidemian hillitsemiseen.