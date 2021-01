Kolumni: Lauantaina ilmestyy ensimmäinen täysin hiilineutraalisti painettu Karjalainen

Lauantai 2.1. on historiallinen päivä yli 146 vuotta ilmestyneelle sanomalehti Karjalaiselle . Päivän numero on nimittäin ensimmäinen täysin hiilineutraalisti painettu Karjalainen.

Teemme historiaa myös konsernina, sillä PunaMusta Media Oyj:stä tulee tällä viikolla Suomen ensimmäinen mediatalo, joka painaa kaikki omat sanomalehtensä 100-prosenttisen hiilineutraalisti.

Olen ylpeä siitä, että voimme olla tässä asiassa päänavaajia, ja olen varma, että muut lehtitalot seuraavat pian esimerkkiämme.

Hiilineutraali painotuote saadaan, kun päästöjä vähennetään ensin omin toimin tuotannon kaikissa vaiheissa ja jäljelle jäävät vähäiset päästöt kompensoidaan täysimääräisesti lisäämällä hiilinieluja. Omien lehtiemme painamisen kompensointi kohdistuu tänä vuonna Peruun, metsänsuojeluohjelmaan Amazonin sademetsässä.

Kyse ei meidän tapauksessamme suinkaan ole huonon omantunnon maksamisesta puhtaaksi rahalla, vaan painotalomme PunaMusta on viime vuodet kyennyt tehokkaasti pienentämään hiilijalanjälkeään niin raaka-aineissa, tuotannossa kuin kuljetuksissakin. Vuoden 2018 jälkeen PunaMusta on vähentänyt päästöjään noin 20 prosentilla, ja tämä työ jatkuu.

Sanomalehden hiilijalanjälki ei ylipäänsä ole suurimpien joukossa, kun sitä vertaa muihin hyödykkeisiin sekä esimerkiksi energiaratkaisuihin ja liikkumiseen.

VTT:n tutkimusprojektissa noin 10 vuotta sitten laskettiin yhden sanomalehden hiilijalanjäljeksi 210 grammaa. Karjalaisen kaltaisen maakuntalehden yhden vuosikerran, siis kaikkien vuoden lehtien hiilijalanjälkeä vastaava määrä kasvihuonekaasupäästöjä syntyy, kun henkilöautolla ajetaan 456 kilometriä.

VTT:n mukaan sanomalehden hiilijalanjäljestä painatuksen osuus on 12 prosenttia, paperin valmistuksen suurin eli 52 prosenttia ja puun hankinnan yksi prosentti.

Karjalaisen näkökulmasta hiilineutraali painaminen sisältää myös paperin valmistuksen ja puun hankinnan, mikä tarkoittaa sitä, että neutralisoimme tällä ratkaisulla jopa kaksi kolmasosaa Karjalaisen koko elinkaaren hiilijalanjäljestä. Merkityksellistä jäljelle jäävän hiilijalanjäljen osalta on, mitä tilaaja tekee: lukeeko samaa paperilehteä useampi ja mitä luetulle lehdelle tehdään.

Hienoa on ollut huomata, kuinka koko ajan merkityksellisemmiksi ilmastoystävällisesti ratkaisut muuttuvat myös teollisuudessa ja kuinka juuri meidän painotuotannossamme on ymmärretty edetä rohkeasti. Tästä mahdollisuudesta hiilineutraaleihin painotuotteisiin on tullut PunaMustalle nopeasti merkittävä kilpailuetu.

Sitä se voi olla jatkossa globaalisti kaikelle vientiteollisuudellemme. Koko ilmastonmuutosta ja siitä käytävää keskustelua vähättelevä termi "ilmastohumppa" saakin sitä viljelevien näkökulmasta päinvastaisen merkityksen, kun tämä humppa nimenomaan on se, joka Suomelle kannattaa.