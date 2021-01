Rukan vakava lasketteluonnettomuus on lajissaan harvinainen, vaikka rinnetapaturmia onkin vuositasolla muutama tuhat

Suomen hiihtokeskuksissa on tapahtunut viime vuosina noin kaksituhatta rinnetapaturmaa vuodessa, ilmenee Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen (SHKY) tiedoista. Yhdistyksen toiminnanjohtajan Harri Lindforsin mukaan kuitenkin vain murto-osa tapaturmista on vakavia.

– Kun rinteessä on väkeä ja vauhdit kasvavat, niin kyllä niitä onnettomuuksia voi sattua. Vakavia onnettomuuksia tapahtuu kuitenkin hyvin harvoin, Lindfors toteaa.

Ilta-Sanomat uutisoi perjantaina Kuusamossa Rukalla keskiviikkoiltana sattuneesta vakavasta lasketteluonnettomuudesta. Lehden tietojen mukaan kovaa vauhtia laskenut henkilö törmäsi rinteessä paikallaan olleeseen lumilautailijaan takaapäin. Lumilautailijan kerrotaan loukkaantuneen tilanteessa vakavasti.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

SHKY:n viimevuotisen raportin mukaan tapaturmaan johtaneet yhteentörmäykset ovat laskettelurinteissä niin ikään harvinaisia. Vajaat neljä prosenttia kaikista viime laskettelukauden onnettomuuksista johtui törmäyksistä.

Valtaosa eli noin 85 prosenttia laskettelurinteiden onnettomuuksista puolestaan tapahtuu oman kaatumisen seurauksena.

Kypärä löytyy lähes kaikilta

Hiihtokeskuksia edustavan SHKY:n Lindfors pitää rinteitä turvallisina, vaikka "niin kauan kuin onnettomuuksia tapahtuu, on parannettavaa". Toiminnanjohtajan mukaan turvallisuus koostuu paitsi rinteiden hyvästä kunnossapidosta ja valvonnasta myös laskettelijoiden omasta toiminnasta.

– 96 prosenttia suomalaisista laskettelijoista käytti kypärää viime laskettelukaudella. Tämä on ihan parinkymmenen vuoden aikana muuttunut, ei vielä 90-luvun lopussa juuri kukaan käyttänyt, Lindfors sanoo.

Myös laskettelukeskusten turvallisuutta valvova Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on todennut muutaman vuoden takaisessa valvonnassaan, että hiihtokeskusten turvallisuus on hyvällä tasolla ja rinnekulttuuri on kehittynyt.

Tiettävästi viimeisin vakava lasketteluonnettomuus tapahtui viime helmikuussa, kun Pyhätunturilla laskettelemassa ollut iäkäs mies kaatui rinteessä ja kuoli vammoihinsa. Vuonna 2019 Jämsässä Himoksella puolestaan sattui merkittyjen rinteiden ulkopuolella onnettomuus, jossa kuoli 15-vuotias poika.

Onnettomuusrinteessä hyvä näkyvyys

Rukan vakava lasketteluonnettomuus tapahtui hiihtokeskuksen paikallisjohtajan Matti Parviaisen mukaan Mastorinteessä, jota johtaja luonnehtii keskivaikeaa helpommaksi rinteeksi.

– Missään tapauksessa se ei ole vaikea rinne ja siinä on hyvä ja pitkä näkyvyys eteenpäin, Parviainen sanoo tähdentäen, että rinne oli onnettomuuden aikaan valaistu.

Loukkaantunut laskettelija kuljetettiin Parviaisen mukaan ambulanssiin moottorikelkalla vedettävällä ensiapureellä.

– Meillä käy talven aikana yli 400 000 asiakasta, eikä joka vuosikaan tällaisia hyvin vakavia satu, hän sanoo.

Parviainen ei ollut tapahtumapaikalla onnettomuushetkellä, joten hän on lehtitietojen varassa onnettomuushetken nopeuksista ja yksityiskohdista. Hän kuitenkin huomauttaa, että jo rinnesäännöt velvoittavat laskijoita hallitsemaan vauhtiaan.

Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors arvelee yleisellä tasolla, että harrastajien vauhti rinteissä voi nousta paikoin hyvinkin yli 50 kilometriin tunnissa.

Tukesin ryhmäpäällikkö Janne Niemelä vahvistaa, että virasto on saanut ilmoituksen onnettomuudesta. Tämä tarkoittaa, että Tukes alkaa selvittää hiihtokeskuksen kanssa, olisiko onnettomuus voitu joillakin toimilla välttää.

Rikoskomisario Hannu Mensonen Oulun poliisista puolestaan kertoo, ettei poliisi ole ainakaan toistaiseksi saanut ilmoitusta onnettomuudesta. Mensosen mukaan tämä voi johtua myös sähköisissä järjestelmissä olevasta viiveestä.