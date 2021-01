Yön uutiskooste: Suomalaisten luottamus maakuntansa taloustilanteeseen heikentynyt, Yhdysvalloissa uusi päivittäisten koronatartuntojen ennätys

Käräjäoikeuden käsittelemien huoltokiistojen ratkeamistavassa on tapahtunut muutaman vuoden sisällä merkittävä muutos, kerrotaan Helsingin käräjäoikeudesta. Syynä on Suomessa käyttöön otettu vapaaehtoinen sovittelumenettely, joka on saanut valtavan suosion.