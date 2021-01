Kolumni: Tälle vuodelle luvassa kaikkea hyvää kaikille

Kiinalaisen horoskoopin mukaan synnyin koiran vuonna. Siis onko miehellä koiran luonnetta? Ärhäkkä räksyttäjä, pitkäkielinen luppakorva, laiskanpulskea sylikoira.

Onneksi en syntynyt vuotta myöhemmin. Silloin olisin sika - sikamainen mies tai sika mieheksi.

Viime vuosi oli rotan vuosi. Tämä alkanut vuosi on metallihärän vuosi. Sanoma on selkeä: menestys odottaa niitä, jotka tekevät töitä ahkerasti, hyvin ahkerasti. Härkä on työeläin. Tärkeää ovat kova työ, velvollisuudentunto ja kuri. Tiukkaa tekstiä sellaiselle, joka hurjina vuosinaan uskalsi pistää pötkölleen vaikka työnsä vierelle. Uskokoon, ken uskoo. Kiinalaiseen horoskooppiin uskovat kiinalaiset, japanilaiseen japanilaiset.

Japanilainen horoskooppi ei perustu tähtimerkkeihin tai eläimiin. Käytössä on ollut veriryhmähoroskooppi.

Sikäläiset tieteilijät uskottelivat jo 1930-luvulla, että veriryhmä heijastuu myös ihmisen persoonallisuuteen. Ihmisiä luokiteltiin veriryhmän perusteella, mikä tuntuu nykyisin vähintään omituiselta. Mutta uskokoon, ken siitä lohtua löytää.

A-veriryhmän ihmistä sanotaan viljelijäksi. Hän on luonteeltaan tyyni, kärsivällinen ja vastuuntuntoinen, joskus jääräpäinenkin. Wikipedian mukaan ensimmäinen A-ihminen oli Adolf Hitler.

B-veriryhmäläiset ovat metsästäjiä. Heillä on vahvoja mielipiteitä, ovat villejä ja arvaamattomia, mutta myös joustavia. Esimerkki-ihmisenä mainitaan Paul McCartney.

AB-verta kantavat ovat ihmisystäviä. Luonteenomaisia piirteitä ovat rauhallisuus, järkevyys ja itsekuri. Kuuluisia AB-ihmisiä ovat muun muassa Mick Jagger ja Marilyn Monroe.

O-verityypin ihminen on soturi. Hän on esikuva, uusien tuulien nostattaja, itsevarma, into- ja kunnianhimoinen. Esimerkkinä mainitaan Elvis Presley.

Rehellisesti sanottuna kuulostaa höpsöltä toisin kuin kotimaiset horoskoopit. Kun pääsee valitsemaan ensin, voi napsia pullasta rusinat, parhaat päältä.

Vuosihoroskooppi kehottaa valmistautumaan hurjaan vuoteen. Rauhallisena pysyminen on tänä vuonna vaikeaa. Jokohan tämä tietää sitä viidenkympin villitystä tai kuudenkympin rajoitusta?

Vastaus selviää tuota tuonnempana. Horoskoopin mukaan vuoden toinen puolisko on onneksi rauhallisempi. Töissä sujuu ja kotona on rauha maassa. Horoskooppi lupailee myös ylennystä, mutta kannattaa harkita, ottaako sen vastaan, sillä työmäärä lisääntyy ja vastuu kasvaa. Palkankorotusta horoskooppi ei kuitenkaan lupaa.

Sen sijaan horoskooppi kehottaa ajattelemaan myös itseään, koska ajattelu on luovimmillaan ja olisi sääli jättää hyödyntämättä sen tuotoksia.

Kiinalainen horoskooppi puhuu myös työn tekemisestä. Tänä vuonna kaikkien on panostettava työhön täysillä, mutta onneksi työ on helpompaa niille, jotka ovat pomon kavereita. Kova työ palkitaan, ja niin vuodesta tulee valoisa.