Kolumni: Terveys on tämän vuoden tärkein onnentoivotus

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! Niin on tapana sanoa, kun joulu ja uusi vuosi lähenevät. Se on hyväntahtoinen hokema, jonka syvempää merkitystä tuskin tulee ajatelleeksi.

Tai siis on pitkilleen tullut ajatelleeksi. Sananhelinä muuttui tässä vuodenvaihteessa kuitenkin todeksi, ja siihenkin syypää on korona.

Onnellisen uuden vuoden toivottaminen tuntui tänä erikoisena aikana jopa liian ulkokultaiselta. Mitä se onni on, tuli vähintäänkin miettineeksi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Yksi mieleeni jäänyt lause suvun vanhoista kirjeistä on toivomus: ”Kunpa kaikki saisimme vielä kerran viettää yhdessä joulua kotimökissä!” Ei siinä toivottu herkullisia ruokia, ei lahjapaketteja. Kun perheen neljä vielä elossa ollutta poikaa oli kukin tahollaan rintamalla ja tytär lottana, oli palattu perusasioiden äärelle.

Varsinkin Suomessa koronajoulu oli pääosin helppo ja tavallinen. Kaupat olivat auki, ja vapaaehtoisten karanteenien turvin monet pääsivät jopa matkustamaan kotiseuduilleen. Nyt voinee jo huokaista, että tauti ei riistäytynyt joulun juhlinnasta.

Terveyttä on tähän asti toivottu kuin maailmanrauhaa.

Valtaosalla suomalaisista oli tänäkin jouluna myös yllin kyllin niin herkullisia ruokia kuin mukavia lahjoja.

Silti tilanne osoitti, miten eri tavalla hyvän ja onnellisen voikaan tulkita ja tulee tulkinneeksi riippuen siitä, mitä ympärillä tapahtuu.

Hämmästyksekseen moni – lapsikin – huomasi, ettei suurinkaan lahjavuori korvaa läheisiä ja perinteitä. Epävarmuuden aika nostaa juuri perinteet arvoonsa.

Myös terveyttä ja pitkää ikää on toivoteltu sen enempiä ajattelematta, mutta nyt "Terveyttä vuodelle 2021!” ei ole mikään fraasi.

Terveydestä on tullut tärkeintä. Toki aina on tiedetty, että niin syöpä kuin aivoinfarktikin voivat iskeä salaman lailla ja jopa ilman ukkosta, mutta silti riski on tuntunut hypoteettiselta. Asian on voinut ohittaa olkaansa kohouttamalla, etteihän tulevaisuuttaan kukaan tiedä.

Ei koronakaan kaikkiin iske, eikä vakavasti ainakaan, mutta silti terveys on tämän uuden vuoden suurin lahja ja tärkein toivomus. Pohjois-Karjalassa on ollut pahat koronapesäkkeet Lieksassa ja Kesälahdella. Jumalanseläntauksiksikin samantapaisia paikkoja on saatettu sanoa, mutta siihen ei ole nyt voitu tuudittautua.

Gallupeissa on tavan mukaan kyselty, mitä alkavalta vuodelta toivotaan.

Toki moni toivoo nytkin matkoja kaukomaille, tai edes jonnekin, kunhan jonnekin. Kotoilua on ollut nyt tarpeeksi, ja matkakassaakin ehkä saatu säästettyä.

Mutta silti vuoden 2021 toiveissa on jotain erilaista.

Terveyttä itselle ja läheisille on tähän asti toivottu kuin maailmanrauhaa, silloin, kun on tullut tunne, että pitää toivoa jotain ylevää ja epäitsekästä. Nyt huomiota herättävän moni toivoo tavallista, tasaista, rauhallista elämää.

Jotenkin mennyt vuosi on osoittanut, että se on sittenkin tärkeintä, ehkä heti sen maailmanrauhan jälkeen.