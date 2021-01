Yön uutiskooste: Uusien asuntojen rakennusvirhekiistojen määrä kasvussa, Keski-Afrikan istuva presidentti Touadera voitti vaalit

Uusien asuntojen rakennusvirhekiistojen määrä on jatkanut kasvuaan

Uusien asuntojen rakennusvirheistä johtuvat kiistatilanteet ovat yhä yleisempiä. Useimmiten virheet liittyvät sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) että Kiinteistöliiton edustajien mukaan rakentamisen laatuun. Varsinkin asuntojen viimeistelyyn liittyvät ongelmat aiheuttavat eripuraa.

Kuluttajariitalautakunnassa on tällä hetkellä vireillä satoja valituksia. Lautakunnan näkökulmasta työmaa on iso. Käsiteltävinä on suurilta osin uuden asunnon kaupan vakuuden vapautuksia, joissa voi olla monesti paljonkin virheperusteita. Lukumäärät eivät kuitenkaan ole nousseet poikkeuksellisesti viime vuosina.

Koronarajoitukset voivat hankaloittaa uusien ehdokkaiden läpipääsyä kuntavaaleissa

Jos koronaepidemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset jatkuvat kevääseen, voi uusien ehdokkaiden olla tavallista vaikeampaa tulla valituksi kuntavaaleissa. Vaalitapahtumien puuttuminen tai äänestäjien pelko osallistua niihin, vaikuttavat eniten ennestään tuntemattomiin. Näin arvioi STT:lle vaalitutkija Sami Borg Tampereen yliopistosta.

Hänen mukaansa vaalitilaisuudet eivät kuitenkaan enää pitkään aikaan ole olleet kovin keskeinen tiedonsaantitapa kampanjan aikana. Aiemmat tiedot puolueista ja ehdokkaista sekä kampanjan aikana perinteiset mediat ja internet ovat tärkeämpiä tietolähteitä.

Kuntavaalit järjestetään huhtikuun puolivälissä.

Georgiassa äänestetään tänään tuiki tärkeissä senaatinvaaleissa

Georgian osavaltiossa käydään tänään kahdet senaatin uusintavaalit, joissa ratkeaa, kumpi puolue hallitsee Yhdysvaltain senaattia seuraavat kaksi vuotta.

Demokraattien on voitettava molemmat kilvat, jotta se saisi senaattiin enemmistön.

Istuvat republikaanisenaattorit David Perdue ja Kelly Loeffler saavat vastaansa demokraattihaastajat Jon Ossoffin ja Raphael Warnockin.

Mielipidekyselyiden perusteella kisoista odotetaan erittäin tasaisia. Demokraattien Joe Biden voitti Georgiassa marraskuun presidentinvaaleissa reilun 11 000 äänen erolla.

Keski-Afrikan istuva presidentti Touadera voitti vaalit ensimmäisellä kierroksella

Keski-Afrikan tasavallassa istuva presidentti Faustin Archange Touadera on ottanut selvän voiton presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella, kertoo maan vaalikomissio.

Maa äänesti presidentin- ja parlamenttivaaleissa joulun jälkeen levottomuuksien keskellä. Aseistautuneiden kapinallisryhmien aiheuttaman turvattomuuden vuoksi ison osan väestöstä ei onnistunut äänestää. Viime keskiviikkona oppositio vaati vaalien mitätöimistä.

Toiseksi eniten ääniä sai maan entinen pääministeri Anicet Georges Dologuele. Touadera sai yhteensä lähes 54 prosenttia äänistä, kun taas Dologuelen äänisaalis jäi noin 21 prosenttiin. (Lähde: AFP)

Suomi pelaa nuorten MM-jääkiekossa loppuottelupaikasta

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa parhaillaan Kanadan MM-turnauksessa loppuottelupaikasta. Edmontonissa pelattavassa välierässä on vastassa Yhdysvallat.

Suomi selviytyi välieriin pudottamalla jatkosta Ruotsin. Yhdysvallat kaatoi puolivälierässä Slovakian.

Vuoden takaisissa MM-kisoissa Suomi pudotti Yhdysvallat puolivälierässä. Kaksi vuotta sitten Nuoret Leijonat voitti maailmanmestaruuden kukistamalla finaalissa Yhdysvallat.

Välierä alkoi Suomen aikaa kello 4.38.

Kanada vei Venäjää nuorten MM-jääkiekon välierässä 5-0 - tykitti kolme maalia jo ensimmäisessä erässä

Kanada on voittanut Venäjän jääkiekon alle 20-vuotiaiden miesten MM-kisojen välierässä. Ottelu päättyi Kanadan hyväksi 5–0.

Joukkue takoi kolme maalia jo ensimmäisen erän aikana, minkä jälkeen voittoa varmisteltiin maalein vielä toisessa ja kolmannessakin erässä. Viimeisen maalin Kanada teki vielä aivan viime minuuteilla.

Kanada on vuoden takainen alle 20-vuotiaiden maailmanmestari.

Tour de Ski kiertue jatkuu Italian Toblachissa

Maastohiihdon Tour de Ski -kiertue jatkuu tänään vapaan hiihtotavan kilpailuilla Italian Toblachissa. Naisten 10 kilometrin väliaikalähtö alkaa kello 14 Suomen aikaa ja miesten 15 kilometrin kilpailu kello 15.45.

Venäjän Aleksandr Bolshunov johtaa kiertueella miesten kilpailua ja Yhdysvaltain Jessica Diggins naisten kilpailua. Krista Pärmäkoski jatkaa kiertuetta suomalaisista parhaissa asemissa. Hän on naisten kilpailussa kymmenentenä.