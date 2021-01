Suomessa raportoitu 299 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 299 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu noin 2 000 koronatartuntaa vähemmän kuin niitä edeltävien kahden viikon aikana.

Keväästä lähtien koronavirustestejä on tehty Suomessa yli 2,5 miljoonaa. Väkilukuun suhteutettuna eniten koronavirustestejä on tehty Lapin sairaanhoitopiirissä. Lapin sairaanhoitopiirin kintereillä väkilukuun suhteutettujen testien määrässä on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus). Husissa tehtyjen testien kokonaismäärä lähentelee miljoonaa.

Väkilukuun suhteutettuna vähiten koronavirustestejä on tehty Vaasan sairaanhoitopiirissä.

Tartuntojen ilmaantuvuusluku Suomessa on nyt noin 62 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu keväästä lähtien reilut 37 200.