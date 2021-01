Pääkaupunkiseudun koronarajoituksia jatketaan tammikuun loppuun saakka

Pääkaupunkiseudun koronarajoitukset- ja suositukset ovat voimassa ainakin tammikuun loppuun saakka. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi tänään, että rajoituksia ja suosituksia jatketaan 31. tammikuuta asti. Niitä voidaan myös jatkaa tarvittaessa pidempään.

Lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä abiturienttien ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen liittyviä rajoituksia arvioidaan kuitenkin uudestaan koordinaatioryhmän kokouksessa ensi viikon torstaina.

Rajoituksista ja suosituksista linjattiin alun perin jo marraskuunlopulla, ja niiden oli määrä olla voimassa kuluvan viikon sunnuntaihin saakka.

Rajoitusten ja suositusten myötä muun muassa kaikki kuntien organisoitu harrastustoiminta on keskeytetty sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yli 10 ihmisen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Korkeintaan 10 ihmisen yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa.

Lisäksi esimerkiksi kaikki yleisölle avoimet asiakastilat on edelleen suljettu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkien kaikkia sisäliikuntatiloja, kulttuuritaloja, museoita ja nuorisotiloja. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Toisen asteen koulutus, eli lukiot ja ammatilliset oppilaitokset jatkavat etäopetuksessa.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa, että koronatilanteen arviointi on nyt vaikeaa, ja totesi lähipäivien näyttävän suunnan. Lieviä koronatartuntoja on voinut jäädä paljon toteamatta, sillä testeissä on käyty vähemmän, Puumalainen kertoi.