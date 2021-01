Hoivakodin asukas ei epäröinyt ottaa koronarokotetta – nyt odotellaan toista piikkiä

Kun hoivakodissa asuvalle 75-vuotiaalle Maija-Liisa Lenkkerille tarjottiin mahdollisuutta ottaa koronarokote, hän ei epäröinyt.

– En epäillyt (rokotuksen ottamista), kun influenssarokotus on ollut ihan kivuton. Se on saatu jo monena vuonna, hän sanoo puhelimitse STT:lle.

Lenkkerille annettiin rokote maanantaina iltapäivällä helsinkiläisessä hoivakodissa. Illalla tosin rokotuskohta ja käsi hieman kipeytyivät, mutta tiistaina iltapäivällä rokotuskohta tuntui enää vain vähän aralta.

– Nyt odotellaan sitä toista pistosta, joka tulee kolmen viikon kuluttua.

Kirjastossa Lenkkeri on tuttu näky

Kuten niin monen kohdalla, korona-aika on muuttanut myös Lenkkerin arkielämän. Normaalisti hän käy usein muun muassa taidenäyttelyissä sukulaisten kanssa. Nyt nämä käynnit ovat toistaiseksi jäissä.

Tosin kun koronarajoitukset hieman lievenivät, Lenkkeri ehti käydä syksyllä Didrichsenin taidemuseossa katsomassa Vincent van Goghin näyttelyn.

– Muualla en ole käynyt.

Helpotusta korona-arkeen on tuonut hoivakodin kirjasto, jossa Lenkkeri on tuttu näky. Hän kehuu kirjaston palveluja, ja sitä, että tarjolla on myös uutuuksia.

– Sieltä olen saanut myös muista kirjastoista tilaamiani kirjoja.

Korona-aikana Lenkkerin lukulistalla on ollut muun muassa Margaret Atwoodin ja Édouard Louisin teoksia.

Lenkkeri on alun perin kotoisin Somerolta.

– Olen samasta pitäjästä kuin M.A. Numminen ja Rauli Badding Somerjoki. Ja Somerjoki oli samasta kylästä kotoisin kuin minä. Hän oli silloin alemmalla luokalla.

Lenkkeri sanoo huomanneensa lehdessä jutun Nummisen muistelmista, jonka ensimmäinen osa on ilmestynyt äskettäin.

– Lehdessä oli kuva, jossa olivat Rauli Padding Somerjoki, sitten oli M.A. Nummisen ensimmäinen vaimo, joka oli minun luokkatoverini koulussa (ja M.A. Numminen).

Lenkkerin aikeissa on lainata kyseinen muistelmateos.

"Kunpa korona-aika menisi ohi"

Toinen korona-ajan henkireikä Lenkkerille on ollut hoivakodin taidepiiri, jonka toiminta jatkuu jälleen tässä kuussa.

– Ravintolan alapuolella olevassa salissa on paljon tilaa. Meitä on taidepiirissä vain neljä ihmistä ja kaksi ohjaajaa. Me olemme kokoontuneet siellä elokuusta asti.

Taidepiirissä maalataan vesiväreillä, puuväreillä ja lyijykynillä.

Ennen joulua hoivakodissa sai vierailla kerrallaan yksi ihminen korkeintaan varttitunnin. Lisäksi vierailusta piti sopia etukäteen.

– Maski piti olla meillä kummallakin, Lenkkeri kertoo.

Hänen luonaan vierailivat sisarenpoika ja sisarentytär.

Toisin oli elokuussa, kun Lenkkerillä oli syntymäpäivä. Vierailuja ei sallittu sisätiloissa, vaan tapaamiset piti järjestää ulkona.

Alkaneelta uudelta vuodelta Lenkkeri odottaa, että korona-aika menisi ohi.

– Mutta se taitaa nyt kestää aika pitkään. Lehdessä oli juuri, että rajoituksia on kyllä vielä Uudellamaalla ja Helsingissä. Ei taida päästä näyttelyihin.

Lenkkeriä harmittaa että näkemättä luultavasti jäävät Magnus Enckellin tuotannosta kertova näyttely Ateneumissa ja ryijynäyttely Taidehallissa.