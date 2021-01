Suomessa ei aiota lykätä koronarokotteen toisen annoksen antamista rokotusmäärien nostamiseksi – vaihtoehto ei kuitenkaan ole poissuljettu, jos tilanne muuttuu

Suomessa ei olla ainakaan nyt harkitsemassa sitä, että koronarokotteen toisen annoksen jakelua lykättäisiin Britannian tapaan.

Näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio.

– Tilanne ei ole muuttunut. Päätökset ovat lääketieteellisiin todisteisiin perustuvia. Siitä ei ole mitään tutkimustietoa, miten toisen rokoteannoksen lykkääminen vaikuttaisi tehoon. Meillä mennään myyntilupien mukaan, eikä se, mitä WHO sanoo, tässä vaiheessa vaikuta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Maailman terveysjärjestön WHO:n rokoteryhmän mukaan Pfizerin ja Biontechin koronarokotteen toista rokotepiikkiä voidaan myöhästyttää joitakin viikkoja suositellusta 21–28 päivän määräajasta, jotta rokotteita saataisiin riittävästi tarjolle kaikille. Rokoteryhmän puheenjohtajan Alejandro Cravioton mukaan näin voidaan tehdä, jotta mahdollisimman moni hyötyisi ensimmäisestä rokotteesta.

Britannia on päättänyt toimia näin, ja myös Saksa ja Tanska harkitsevat asiaa. Syynä on se, että ympäri Eurooppaa on noussut keskustelua koronarokotteiden hitaaksi koetusta jakelusta. Ratkaisuksi on väläytelty toisen rokoteannoksen myöhentämistä, jotta ensimmäistä voitaisiin jakaa laajemmin.

– Britanniassa epidemiatilanne on todella paha, paljon huonompi kuin Suomessa. Siellä on otettu hätäratkaisuna tällainen käyttöön ja toivotaan, että saadaan enemmän rokotteita, Kontio sanoo.

Asiantuntijoilla ristiriitaiset näkemykset

Toisen rokoteannoksen lykkäämisen vaikutuksista on ristiriitaista tietoa, eivätkä tieteentekijät ole sen vaikutuksista yksimielisiä.

Vaikka WHO on näyttänyt vihreää valoa, EU:n rokoteluvista vastaava Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Saksan rokotteista vastaava Paul Ehrlich -instituutti ovat olleet kriittisiä asiaa kohtaan, Deutsche Welle (DW) kertoo.

– Haluamme pysyä aiemmin sovitussa suunnitelmassa, koska se on ainoa, jonka tehosta ja turvallisuudesta on tarjolla tutkimusta, perusteli instituutin johtaja Klaus Cichutek Deutsche Wellen mukaan.

Myös Biontech itse varoitti aikaisemmin, että rokotteen teho ei ole taattu, jos toisen rokotepiikin antamista viivästytetään yli kolmen viikon.

Toisaalta Saksan tartuntatautien instituutin Robert Kochin rokoteasiantuntija, virologi Thomas Mertens on pitänyt Britannian toimintatapaa kokeilun arvoisena.

– Koska rokotteen antama suoja on jo nyt erittäin hyvä, kannattaa mahdollisessa rokotepulassa painottaa ensimmäisen rokotteen jakelua, hän sanoi DW:lle.

"Ei tietoa, milloin saadaan enemmän rokotteita"

Kontion mukaan toisen rokoteannoksen lykkääminen ei kuitenkaan välttämättä ratkaise akuuttia rokotepulaa.

– Toinen rokote täytyy antaa kuitenkin jossain vaiheessa. Kun meillä ei ole tietoa, milloin saadaan enemmän rokotteita, niin kakkosannoksen antaminen voi joka tapauksessa lykkääntyä, Kontio perustelee.

Jos lisärokotteiden saanti Suomeen myöhästyy merkittävästi, voitaisiinko Suomessakin harkita Britannian ratkaisua?

– Aina pitää toimia tilanteen mukaan. Kaikki on mahdollista. Jatkuvasti arvioidaan, mitä kannattaa tehdä. Mikään ei ole poissuljettua.