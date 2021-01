Suomessa 318 uutta koronatartuntaa – joukossa kolme muuntunutta

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu 318, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. Kahden viikon aikana tartuntoja on 313 vähemmän kuin kahdella edeltävällä viikolla.

Viruksen ilmaantuvuus on viimeisten 14 vuorokauden ajalta 62 sataatuhatta asukasta kohden.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu kaksi.

Tehohoitoa tarvitsevia potilaita on 28. Lukema on yksi vähemmän kuin torstaina. Sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita on 145, mikä on 10 potilasta torstaita vähemmän.

Suomessa on todettu kolme uutta muuntunutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä muuntuneita koronavirustartuntoja on todettu Suomessa nyt 64.

Muuntuneista tartunnoista 62 on niin sanottua Britannian ja kaksi Etelä-Afrikan varianttia.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi torstaina, että suuri osa muuntuneista tartunnoista on todettu ihmisillä, jotka ovat saapuneet Suomeen Britanniasta.

Keski-Pohjanmaalla vähän tartuntoja

Maakunnista vähäisintä koronan ilmaantuvuus on nyt Keski-Pohjanmaalla, missä kahden viikon ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohti on runsaat 5. Suomen mitassa vähäistä ilmaantuvuus on myös Satakunnassa (noin 11) ja Etelä-Pohjanmaalla (12,5).

Suurin tartuntojen ilmaantuvuus on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella. Tällä seudulla viruksen ilmaantuvuus on liki 106 sataatuhatta ihmistä kohden.

Paikkakunnista Helsingissä on nyt löydetty 11 800 koronatartuntaa. Vantaan tartuntaluku on yli 4 300 ja Espoon noin 4 100.

Helsingissä tartuntojen määrä vakiintunut "liian korkealle tasolle"

Helsingin koronatartuntojen luvut ovat vakiintuneet, mutta liian korkealle tasolle, sanoo pormestari Jan Vapaavuori. Hän arvioi koronatilannetta tiedotustilaisuudessa.

Viimeisen viikon aikana Helsingissä on todettu noin 450 koronatartuntaa, keskimäärin 65 päivässä. Luku on puolet siitä, mitä pääkaupungin tartuntaluvut olivat pahimmillaan marras-joulukuussa.

Ongelmana on Vapaavuoren mukaan se, että Helsingissä on koronatartuntoja edelleen aivan liian paljon.

Uutta koronavirusmuunnosta on löydetty pormestarin mukaan Helsingissä noin 20 ihmiseltä.

Pääkaupunkiseudun abeille mahdollisuus lähiopetukseen ennen kirjoituksia

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on päättänyt, että alueen abiturienteille annetaan mahdollisuus osallistua lähiopetukseen 18. tammikuuta alkaen ennen kevään ylioppilaskirjoituksia. Abiturientit ovat olleet pitkään pääkaupunkiseudulla etäopetuksen varassa.

Muuten opetukseen liittyviä voimassaolevia rajoituksia ja suosituksia ei lievennetä. Lisäksi koordinaatioryhmä päätti, että kevään penkkarit on peruttu abeilta ja lukioiden vanhojen tanssit siirretään myöhempään ajankohtaan.

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuville abiturienteille suositellaan kahden viikon omaehtoista karanteenia ennen 16. maaliskuuta alkavia kirjoituksia.

Lisäksi koronakoordinaatioryhmä linjasi, että toistaiseksi pitäydytään lasten ja nuorten harrastustoiminnan voimassa olevissa rajoituksissa ja suosituksissa.

Viro uudisti matkustusrajoituksia

Viro on uudistanut matkustusrajoitustaan. Muun muassa suomalaisten turistien asemaa muuttanut uudistus tuli voimaan perjantaina.

Viroon voivat nyt saapua vapaasti vapaa-ajan matkalle henkilöt kaikista Euroopan maista, joissa koronan ilmaantuvuusluku on kahden viimeksi kuluneen viikon ajalta alle 150 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Suomi alittaa rajan selvästi, joten Suomesta Viroon matkustavan ei tarvitse enää osoittaa matkansa syytä tai tehdä ennen matkaa koronatestiä.

Niin kutsutuista korkean riskin maista matkustus Viroon on sallittu, jos tulija esittää maahan saapuessaan enintään 72 tuntia aiemmin tehdyn PCR-koronatestin negatiivisen tuloksen. Korkean riskin maita ovat maat, joissa koronan ilmaantuvuusluku on yli 150.