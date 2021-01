Uutissuomalaiselle kolmanneksi eniten uutisvoittoja Suomessa - "Merkittävin selitys on, että toimimme hyvin tiiminä"

STT siteerasi vuonna 2020 useimmiten Yleä ja toiseksi eniten Helsingin Sanomia. Tiedot perustuvat STT:n Journalisti-lehdelle tekemään selvitykseen.

Uutissuomalaisen taakse vertailussa jäi huomattavia media-alan toimijoita, kuten Ilta-Sanomat, Lännen Media, Iltalehti ja MTV.

Uutissuomalaista johtava uutispäällikkö Matti Pietiläinen on tyytyväinen kolmanteen sijaan.

- Pärjäsimme hyvin vertailussa, joka on ehkä mielekkäin uutistoimituksen tason mittari Suomessa. Kaikki valtakunnallisesti toimivat mediat pyrkivät kaivamaan omia, olennaisia uutisia lukijoilleen.

Uutissuomalaisen kahdeksan hengen toimitus on ollut neljän toimintavuotensa aikana kolme kertaa STT:n kolmanneksi siteeratuin toimitus Ylen ja Helsingin Sanomien jälkeen. Pietiläinen toteaa, ettei pärjääminen vuodesta toiseen voi olla ainakaan sattumaa.

- Merkittävin selitys on se, miten hyvin toimimme tiiminä, vaikka jokaisella toimittajallamme on omat seuranta-alueensa. Yksi selittävä tekijä on varmasti myös se, että perustekemisen taso on pyritty pitämään päivästä toiseen korkealla.

Uutissuomalainen on Mediatalo Keskisuomalaisen lehtien ja sanomalehti Karjalaisen yhteistoimitus, joka palvelee tällä hetkellä 15:tä lehteä. Uutissuomalainen on osa Väli-Suomen Mediaa, joka on Mediatalo Keskisuomalaisen tytäryhtiö.

- Menestys kertoo siitä, että Uutissuomalaisen organisaation toiminta on hyvällä tasolla. Uutissuomalainen palvelee sisäisenä uutistoimistona mainiosti jäsenlehtiään, Väli-Suomen Median hallituksen puheenjohtaja Seppo Rönkkö kehuu.

Rönkkö muistuttaa, ettei uutisten siteeraaminen ole itseisarvo vaan lehtiä tehdään niiden lukijoille.

- Siteeraukset ovat kuitenkin mittari siitä, että sisällöt ovat ajassa kiinni. Niiden suuri määrä kertoo, että uutiset ovat ajankohtaisia.

Uutissuomalainen välttää tarttumasta samoihin uutisaiheisiin kuin STT. Osin siksi yhteistoimituksen uutisvoitot painottuvat STT:n siteerausselvityksen mukaan laajoihin selvityksiin ja kyselyihin.

- Tutkivampi ote ja uutisten taustoittaminen laventavat uutistapahtumia ja luovat viitekehystä niille, Rönkkö toteaa.

Myös Väli-Suomen Median toimitusjohtajana toimiva Pietiläinen muistuttaa, että koronaviruspandemian takia viime vuosi oli varsinkin keväällä hyvin poikkeuksellista aikaa myös toimituksissa.

- Uutissuomalaisen porukka pystyi työskentelemään koko maailmaa ja toimittajia ihmisinäkin ravistuttaneessa poikkeustilanteessa tavalla, josta olen ylpeä. Porukka venyi päivästä toiseen hämmentävän hyviin suorituksiin.

Uutissuomalainen on työkiertotoimitus, jonne toimittajat tulevat Mediatalo Keskisuomalaisen lehdistä ja Karjalaisesta määräajaksi. Viime vuonna toimituksessa työskentelivät Pietiläisen ohella Ari Helminen, Juha Honkonen, Sanna Inkinen,Maarit Vaaherkumpu ja Mikko Välimaa sekä kotitoimituksiinsa vuoden lopulla palanneet Petteri Ruotsalainen ja Iida Tiihonen.

Tänä vuonna Uutissuomalaisessa ovat aloittaneet Erno Laisi ja Markus Mattlar.

Ylen uutisia lainattiin useimmin

STT siteerasi vuonna 2020 eniten Ylen juttuja. Ylen juttua lainattiin 184 kertaa.

Toiseksi sijoittui Helsingin Sanomat 125 siteerauksella.

Kolmanneksi eniten siteerattiin Uutissuomalaista, 86 kertaa.

Tilaston jaetulla neljännellä sijalla ovat Ilta-Sanomat ja Lännen Media 52 siteerauksella. Iltalehden uutista lainattiin 46 kertaa ja MTV:n uutista 30 kertaa.

STT-siteerausten kymmenen kärkeen ylsivät myös Keskisuomalainen (19), Maaseudun Tulevaisuus (19) ja Suomen Kuvalehti (16).

Luvut ilmenevät STT:n Journalisti-lehdelle tekemästä siteerausselvityksestä.