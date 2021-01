Koronarokotteen toisen annoksen antaminen vähentää uusien rokotettavien määrää – "Totta kai se vaikuttaa rokotustahtiin"

Suomessa aletaan pian antaa Pfizerin ja Biontechin kehittämän koronarokotteen toisia annoksia. Ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) toisten annosten antaminen aloitetaan maanantaina, Husista kerrottiin perjantaina iltapäivällä STT:lle.

Ensimmäisiä annoksia on annettu 27. joulukuuta alkaen ennen kaikkea sosiaali- ja terveyshuollon henkilökunnalle. Kyseinen rokote vaatii kaksi annosta, joiden välillä tulisi olla kolmesta neljään viikkoa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo, että jos tilattuja annoksia ei saada kasvavassa määrin, toisten annosten antaminen vähentää sitä määrää, kuinka moni suomalainen pääsee rokotusten piiriin.

– Totta kai se vaikuttaa rokotustahtiin. Meidän pitäisi saada enemmän annoksia, jotta voisimme pitää aiemman tahdin käynnissä, Nohynek sanoo STT:lle.

Saman vahvistaa toimialajohtaja Kerstin Carlsson Hus Apteekista.

– Rajallinen rokotemäärä vaikuttaa siihen, kuinka monta uutta rokotettavaa voidaan ottaa viikkotasolla. Viikosta kolme eli ensi viikosta alkaen tehosterokotteiden saajat vähentävät uusien rokotettavien määrää, Carlsson sanoo.

Pfizerin ilmoitus tuorein mutka matkassa

Rokotustahdin ylläpitämisessä avainasemassa on se, miten valmistajat pystyvät toimittamaan tuotteitaan. Toimitusmäärien arviointi varsinkin pitkälle tulevaisuuteen on vaikeaa ja arviot voivat elää, sillä tuotantomäärät ovat pieniä kysyntään nähden.

Rokotussuunnitelmiin tuli perjantaina tuorein ongelma, kun Pfizer kertoi vähentävänsä väliaikaisesti Eurooppaan tuotavia eriä. Taustalla ovat yhtiön mukaan aikeet nostaa tuotantokapasiteettiaan niin, että se pystyisi kuluvan vuoden aikana toimittamaan kaksi miljardia rokoteannosta. Tätä ennen torstaina THL oli kertonut, että Pfizerin ja Biontechin rokotetta olisi tulossa Suomeen 50 000 annosta viikoittain helmikuun loppuun asti.

STT haastatteli Husin edustajia ennen kuin tieto vähennyksestä tuli. Heitä ei tavoitettu uudestaan kommentoimaan, pitääkö toisen annoksen antamista lykätä sen vuoksi.

THL:n Nohynek sanoi kuitenkin, että toistaiseksi on vaikea sanoa, miten ilmoitus vaikuttaa rokotussuunnitelmiin. Jos vähennyksen vaikutus on suuri, tarjolla on Nohynekin mukaan kaksi vaihtoehtoa.

– Joko vähennämme niiden määrää, jotka saavat ensimmäisen annoksen, tai sitten pidennämme väliä toisen annoksen antamiseen. Välinhän ei tarvitse ehdottomasti olla kolme viikkoa, Nohynek sanoi.

Alkuvuonna Eurooppaan jaetut annosmäärät ovat jo jääneet syksyllä esitetyistä arvioista.

Modernan annokset "lillukanvarsitasoa"

Toistaiseksi Suomessa on ollut käytössä vain Pfizerin ja Biontechin kehittämää rokotetta. Ensimmäiset lääkeyhtiö Modernan valmistamat koronarokotteet saapuivat Suomeen viime keskiviikkona. Niiden on tarkoitus lähteä jakeluun maanantaina, kertoo lääketukkukaupan johtaja Toni Relander THL:ltä.

Modernan rokotetta on tarkoitus jakaa alueille, jotka ovat rokotteiden kuljetus- ja säilytysvaatimusten vuoksi hankalasti tavoitettavissa.

Pfizerin ja Biontechin rokotetta on säilytettävä –70 asteessa, kun taas Modernan rokote voidaan varastoida –20 asteessa.

Ensimmäisessä Modernan rokote-erässä oli 5 000 annosta, ja se on tarkoitus jakaa Lapin syrjäseuduille. Samankokoista erää odotetaan Relanderin mukaan Suomeen kahden viikon päästä. Myös Modernan rokotetta tulee antaa potilaalle kaksi annosta. Rokote vaatii annosten välillä neljän viikon odotuksen.

– Nämä määrät ovat vielä lillukanvarsitasoa, joten ne laitetaan kohdistetusti yhdelle alueelle. Seuraavista annosmääristä on vasta arvauksia, joten niiden suunnittelu on vielä auki, Relander sanoo.

Ennen Pfizerin ilmoitusta Relander ehti esittää STT:lle arvion, että helmikuun jälkeen valmistajalta saatavan rokotteen määrä voisi kasvaa 10 000 annoksella viikossa. Väliaikaisesta vähennyksestä kertovan ilmoituksen jälkeen on epäselvää, toteutuuko tavoite.

Paineita kasautuu AstraZenecalle

Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan ohella muut koronarokotteet eivät ole toistaiseksi saaneet myyntilupaa EU:ssa. Rokotetoimitukset voivat vihdoin vauhdittua, jos ruotsalais-brittiläisen AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämä rokote saa myyntiluvan.

On odotettu, että AstraZeneca voisi toimittaa rokotettaan suurempia määriä kuin kilpailijat. THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio sanoi Ilta-Sanomille perjantaina, että valmistajan rokotetta odotetaan satojatuhansia annoksia.

Relander kertoo, että tarkoista toimitusmääristä valmistaja on luvannut THL:lle tietoa alkuviikon aikana.

AstraZenecan rokotteelle odotetaan myyntilupaa EU:ssa kuun viimeisellä viikolla. Rokotusten suunnittelua varten tietoa toimitettavista määristä kaivataan jo kuitenkin ennen tätä.

– Jos saamme isoja määriä, siitä pitää saada hyvissä ajoissa tietoa eteenpäin, jotta kunnat voivat resursoida toimintaansa ajoissa, Relander sanoo.