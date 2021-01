Lisää lunta ja kovia pakkasia – tammikuun loppu todennäköisesti tavallista kylmempi

Alkuviikosta kovimmat pakkaset helpottavat, mutta keskiviikosta lähtien saattaa taas olla luvassa lunta ja rapsakampaa pakkassäätä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Sään kehitys riippuu siitä, mitä reittiä Suomea nyt lähestyvä matalapaine liikkuu.

– Nyt näyttäisi, että lauha ilma jää Suomen eteläpuolelle ja täällä se matalapaine tulisi lumena, kertoo päivystävä meteorologi Hannu Valta.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan sateet painottuvat keskiviikkoiltaan ja torstaille sään samalla viilentyessä. Maan etelä- ja keskiosissa saattaa lunta pyryttää taivaan täydeltä jopa 10–20 senttimetriä.

Lauha vaihtoehto on Ilmatieteen laitoksen mukaan se, että sade tulee vetenä.

– Torstain matalapaineen reitti vaikuttaa siihen, millainen loppuviikon sää on. Pari päivää on lauhempaa, ja keskiviikosta alkaa kylmä tuuli idästä puhaltaa Lapissa ja samalla matalapaine lähestyy Suomea lounaasta, Valta sanoo.

Luvassa hyinen loppukuu

Tammikuun kaksi viimeistä viikkoa tulevat todennäköisesti olemaan tavanomaista kylmempiä koko maassa Siperiasta lähestyvän korkeapaineen vuoksi.

– Pohjoisilla napa-alueilla, Barentsinmerellä ja Huippuvuorten tienoilla on hyvin korkea korkeapaine, ja sen eteläpuolelta virtaa idästä kylmää ilmamassaa Suomea kohti, kertoo Valta.

Suomeen työntyvä kylmä ilmamassa johtuu polaaripyörteestä, joka syntyy, kun maanpinnalla esimerkiksi Siperiassa tai napajäätiköllä on kylmää ilmamassaa. Kylmä ilma on tilavuudeltaan tiheämpää kuin lämmin ilmamassa, mikä aiheuttaa pyörteen maapallon pyöriessä.

Ylempänä ilmakehässä ilma virtaa myötäpäivään jos siellä on lämpimämpää massaa, ja alhaalla kylmä massa kiertää vastapäivään. Maanpinnalla olevan kylmän massan ympärille muodostuu laaja matalapaine.

– Se on sellainen muna–kana-ilmiö. Polaaripyörre muodostuu sinne, missä on kylmää ilmamassaa maanpinnan lähellä, Valta tiivistää.

Myös lentoliikenteen monesti hyödyntämät suihkuvirtaukset syntyvät samalla tavalla. Pyörteet voivat myös jakautua, jolloin myös uudella pyörteellä on oma kylmä keskuksensa.

Nyt napajäätikölle on syntynyt vahva korkeapaine, jonka eteläpuoli virtaa Suomea kohti.

– Tämä kylmä ilma on aika lähellä Suomea, keskus on Suomen itäpuolella hieman Venäjän puolella. Yleensä se on kaukana Itä-Siperiassa, napa-alueilla tai Pohjois-Kanadassa, kertoo Valta.

Perämeri ja rannikkoalueet jäässä

Paukkupakkasten myötä merialueet ovat paikoin saaneet jääpeitteen. Suomenlahden itäosa on jäässä noin Porvoosta eteenpäin, mutta Porvoosta länteen päin vain rannikkoalueet ja matalat lahdet ovat jäätyneet.

– Suomenlahden keskiosissa on edelleen kolmeasteista vettä, sanoo Valta.

Perämeren pohjoisosa noin Oulusta ylöspäin on jäätynyt kokonaan.

Lumitilanne kääntyy edelleen Uudenmaan eduksi, mikäli lumesta pitää. Lunta on Uudellamaalla kauttaaltaan lähes puolisen metriä. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Espoon Nuuksion mittauspisteillä on nyt 49 senttimetriä lunta.

Lapissa lunta on keskimäärin 30–45 senttimetriä, paikoin pari senttiä enemmän.

– Uusimaa on nyt nippa nappa keulilla. Mielenkiintoinen tilanne, Valta toteaa.

Vähiten lunta on Pohjanmaan rannikkoalueilla. Oulussa ja Turussa lunta on parisenkymmentä senttiä, mutta esimerkiksi Vaasan seudulla vain noin seitsemän senttimetriä.