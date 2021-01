Suomen ensimmäiset kakkosvaiheen koronarokotteet on annettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella

Suomen ensimmäiset koronavirusrokotteen toisen vaiheen annokset on annettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Kakkosrokotteita annetaan tänään alueella liki 300 annosta, kerrotaan Husin viestinnästä STT:lle.

Koska Suomeen tähän mennessä saatujen rokoteannosten määrä on rajallinen, kakkosvaiheen rokotteiden antaminen osaltaan rajoittaa sitä, kuinka monia uusia rokotussarjoja voidaan aloittaa, kerrotaan Husin viestinnästä. Sen sijaan henkilökunnan määrä ei rajoita rokottamisia.

– Rokotteiden määrä on se rajoittava tekijä tässä. Näin ollen ihan samoilla käytännön järjestelyillä mennään. Eihän se sinällään poikkea, annetaanko ensimmäinen vai toinen rokote, kertoo Husin viestintäpäällikkö Niina Kauppinen.

Perusrokotussarjaan kuuluu kaksi rokotusta, jotka on määrä antaa päivinä 0 ja 21. Kakkosrokotteen antamista voidaan tarvittaessa siirtää myöhemmäksi, mutta esimerkiksi Maailman terveysjärjestön (WHO) suositus on, ettei annosten väli saisi venyä kuutta viikkoa pidemmäksi.

Suomessa tänään saavat kakkosrokotteensa ihmiset, joille aika varattiin jo kolme viikkoa sitten ensimmäisen rokotteen yhteydessä.

Viime viikolla rokotteita oli annettu noin 50 000

Kaksivaiheinen Pfizerin ja Biontechin rokote antaa molempien annosten jälkeen noin 95 prosentin suojan koronavirustaudin vakavilta muodoilta. Rokote ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia.

Rokotteen vaikuttavana aineena on lähetti-rna:ta (mrna), joka sisältää koronaviruksen pintaproteiinin valmistusohjeen.

Koronarokotteen maailmanlaajuisen jakelun haasteena on ollut se, että rokotteen säilytys vaatii äärimmäisen kylmiä, yli 60 pakkasasteeseen yltäviä ULT-pakastimia. Jääkaapissa rokotteet säilyvät laimentamattomana 5 vuorokautta ja huoneenlämmössä vain kaksi tuntia.

Kaikkiaan rokoteannoksia oli viime viikon keskiviikkoon mennessä annettu Suomessa noin 50 000, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

THL: Suomessa 168 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 168 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 3 586, mikä on 81 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon ajalta koronaviruksen ilmaantuvuus Suomessa on noin 64 tapausta 100 000:ta asukasta kohti. Alueellisesti tartuntoja on asukaslukuun suhteutettuna todettu tänä aikana eniten Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen sekä Vaasan sairaanhoitopiirien alueella. Pienintä ilmaantuvuus puolestaan on ollut Keski-Pohjanmaan, Itä-Savon ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä.

Koronavirustartuntoja on todettu Suomessa koko pandemian aikana yhteensä 40 505.

THL kertoo myöhemmin päivällä koronaviruksen vuoksi sairaalassa olevien potilaiden määrän sekä mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista.