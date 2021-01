K-ryhmä vetää jälleen kananmunia myynnistä salmonellariskin vuoksi - munia myyty Joensuun keskustan K-Citymarketissa

K-ryhmän mukaan yhdeltä kananmunien tuotantotilalta otetussa näytteessä on havaittu salmonellaa. Koska salmonellaa on saattanut päätyä myös osaan kananmunista, virheellinen tuote-erä on varotoimenpiteenä vedetty pois ruokakaupoista.

Takaisinveto koskee tuotteen Pirkka kananmuna 10 kpl/580 g erää EAN 6410405085627, jonka parasta ennen -päiväys on 5.2. Tuotantotilan leima kananmunissa on 2FI15464. Tuotetta on myyty Joensuun keskustan K-Citymarketissa sekä Jyväskylän Keljon K-Citymarketissa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tuotteen muilla päiväyksillä merkityt erät ovat moitteettomia.

Virheellistä erää ostaneet voivat palauttaa tuotteen kauppaan, josta ovat sen ostaneet tai ottaa yhteyttä K-Kuluttajapalveluun.

K-ryhmän, S-ryhmän ja Kiekun kananmunia vedettiin salmonellariskin vuoksi myynnistä myös viime viikolla.