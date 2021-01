THL: Suomessa 168 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 168 uutta koronatartuntaa. Kuvassa koronatestauspiste Malmin lentokentällä Helsingissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suomessa on raportoitu 168 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 3 586, mikä on 81 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.