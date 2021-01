Alueella oltiin aiemmin perusvaiheessa.

Kuopiossa Pyörön yläkoulussa on todettu useita tartuntoja ja paljon altistumisia, minkä vuoksi koko koulu siirtyy kahdeksi viikoksi etäopetukseen. Tartuntoja on ollut myös muissa kouluissa. Suuri osa positiivista on ollut jo karanteenissa, joten epidemian toivotaan rajoittuvan nopeasti.

Samalla Kuopiossa ja Siilinjärvelä otetaan käyttiin kiihtymisvaiheen maskisuositus.

Lähde: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri