THL: Suomessa 217 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 217 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 504 tartuntaa, mikä on kolme tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä Suomessa on todettu tähän mennessä 40 722 koronatartuntaa. THL kertoo myöhemmin päivällä koronaviruksen vuoksi sairaalassa olevien potilaiden määrän sekä mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista.