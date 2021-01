Komissio ehdottaa, että EU-maat rokottaisivat 70 prosenttia aikuisista kesään mennessä – tavoitteella pyritään vauhdittamaan rokotusten etenemistä

Euroopan komissio kannustaa EU-jäsenmaita vauhdittamaan rokotuksia ja ehdottaa, että vähintään 70 prosenttia aikuisväestöstä olisi rokotettu kesään mennessä.

Toiseksi tavoitteeksi komissio ehdottaa, että viimeistään maaliskuussa olisi rokotettu vähintään 80 prosenttia yli 80-vuotiaista ja 80 prosenttia hoitoalan työntekijöistä.

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan rokotustavoitteen saavuttaminen voisi olla käännekohta taistelussa koronavirusta vastaan.

– Saamme kuitenkin lopun tälle pandemialle vasta, kun kaikilla maailmassa on mahdollisuus rokotteeseen, von der Leyen totesi tiedotteessa.

Komissio aikookin vauhdittaa toimia, jotta myös EU:n naapuri- ja kumppanimaat saisivat käyttöönsä riittävästi koronarokotteita.

Rokotusten eteneminen on ollut viime viikkoina kuuma puheenaihe. Alkutaival on ollut kuoppainen, sillä rokoteannoksia on saatu jäsenmaihin vain rajattuja määriä.

Esimerkiksi Suomi on välittänyt komissiolle toiveen, että komissio käyttäisi vaikutusvaltaansa rokotetoimitusten vauhdittamiseen, jotta rokoteannoksia saataisiin lääkevalmistajilta nopeammin.

Nyt komissio kertoo työskentelevänsä jäsenmaiden, Euroopan lääkeviraston sekä lääkeyhtiöiden kanssa, jotta koronarokotteiden tuotantoa pystyttäisiin kasvattamaan.

Linjaus rokotepassista kuun loppuun mennessä

Ajatus yhteisestä koronarokotetodistuksesta on myös etenemässä. Komission mukaan EU:n yhteisestä linjasta asiaan on tarkoitus sopia kuun loppuun mennessä.

Osa EU-maista on toivonut, että niin sanottu koronarokotepassi mahdollistaisi matkailun avaamiseen. Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kertoi eilen, että Suomella ei ole vielä yksityiskohtaista kantaa rokotepassiin.

Tuppuraisen mukaan olisi tärkeää, että yhteinen koronarokotetodistus oli tasapuolinen ja että jäsenmaat saisivat kuntoon rokotetodistusten vastavuoroisen tunnistamisen.

Komissio kehottaa jäsenmaita myös pitämään kiinni rajoitustoimista, sillä viime viikkoina tartuntojen määrissä on nähty jälleen kasvua. Koronaviruksen uudet muunnokset ovat levinneet vilkkaasti.

Komissio toivookin, että jäsenmaat päivittäisivät testausstrategioitaan niin, että vähintään 5 prosenttia positiivisista näytteistä tutkittaisiin tarkemmin, jotta muunnoksista saataisiin paremmin tietoa.

Terveyskysymyksissä toimivalta on lopulta jäsenmailla, ja EU:n roolina on lähinnä tukea tai koordinoida jäsenmaiden toimia.

EU-maiden johtajat keskustelevat pandemiatilanteesta ja rokotuksista ylihuomenna videokokouksessaan.