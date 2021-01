Yön uutiskooste: Bidenin virkaanastujaispäivä vaikuttaa sujuneen ongelmitta, lumimyräkkä pyyhkäisee tänään Suomen yli

Yhdysvalloissa Joe Biden on allekirjoittanut ensimmäisiä virallisia määräyksiään presidenttinä, kertovat muun muassa uutiskanava CNN, uutistoimisto AFP ja brittilehti Guardian.

Tuore presidentti allekirjoitti muun muassa kasvomaskien käyttöä liittovaltion rakennuksissa vaativan päätöksen sekä päätöksen, jonka on määrä palauttaa Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimukseen.

Bidenin edeltäjä ex-presidentti Donald Trump veti maan pois muun muassa Pariisin ilmastosopimuksesta ja Maailman terveysjärjestö WHO:sta.

AFP:n mukaan Biden allekirjoitti myös päätöksen Yhdysvaltain palauttamisesta WHO:n riveihin.

Bidenin virkaanastujaispäivä vaikuttaa sujuneen ongelmitta

Yhdysvaltain tuoreen presidentin Joe Bidenin virkaanastujaispäivä näytti sujuneen ongelmitta, vaikka virkaanastujaisten alla nousi huolia seremonian turvallisuudesta. Washingtonissa paikallista aikaa iltakymmeneen mennessä ei ollut havaittu levottomuuksia.

Bidenin edeltäjän ex-presidentti Donald Trumpin kannattajat hyökkäsivät maan kongressitaloon loppiaisena, kun päättäjät olivat vahvistamassa Bidenin valintaa maan presidentiksi.

Kapinaksi kuvaillun hyökkäyksen jälkeen pääkaupunkiin kutsuttiin tuhansia kansalliskaartilaisia turvaamaan virkaanastujaisviikkoa.

Biden ja varapresidentti Kamala Harris vannoivat virkavalansa Suomen aikaa keskiviikkona alkuillasta.

Yhdysvalloissa demokraatit ovat ottaneet vallan maan senaatissa

Yhdysvalloissa demokraatit ovat ottaneet vallan maan senaatissa varapresidentti Kamala Harrisin otettua vastaan Georgian uusien demokraattisenaattorien sekä oman kalifornialaisseuraajansa virkavalat. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanavat CNN ja MSNBC.

Suomen aikaa keskiviikkoiltana oman virkavalansa vannonut Harris otti senaatissa vastaan tammikuussa valittujen georgialaissenaattorien Jon Ossoffin ja Raphael Warnockin virkavalat. Lisäksi entinen kalifornialaissenaattori Harris otti vastaan oman korvaajansa Alex Padillan valan.

Republikaaneilla ja demokraateilla on nyt molemmilla 50 senaattoria. Vaaka kallistuu kuitenkin demokraattien eduksi senaatin puhemiehenä toimivan Harrisin ansiosta.

Bidenin mukaan Trump jätti hänelle "hyvin anteliaan" kirjeen

Yhdysvaltain uuden presidentin Joe Bidenin mukaan hänen edeltäjänsä Donald Trump jätti hänelle "hyvin anteliaan" kirjeen presidentin virkahuoneeseen. Bidenin mukaan kirje on yksityinen eikä hän puhu siitä ennen kuin hän on puhunut Trumpin kanssa.

Perinteiden mukaan väistyvä presidentti jättää kirjeen seuraajalleen presidentin virkahuoneeseen.

Kirjeeseen on kohdistunut paljon huomiota, koska väistynyt presidentti Trump ei ole vallanvaihdon yhteydessä pitänyt kiinni muista perinteistä. Trump ei muun muassa kutsunut Bidenia vaalien jälkeen tapaamiseen Valkoiseen taloon. (Lähde: AFP)

Bidenin ehdokas kansallisen tiedustelun johtajaksi sai senaatin hyväksynnän

Yhdysvalloissa tuoreen presidentin Joe Bidenin ehdokas kansallisen tiedustelun johtajaksi on saanut senaatin hyväksynnän. Avril Haines on ensimmäinen Bidenin hallinnon keskeisten virkojen ehdokkaista, joka on saanut senaatin aamenen.

Uutiskanava CNN:n mukaan neljä Bidenin ministeriehdokasta osallistui paikallista aikaa tiistaina senaatin vahvistamiskuulemisiin.

Senaatin eteen astuivat muun muassa Bidenin ehdokkaat valtiovarainministeriön ja ulkoministeriön johtoon. Valtiovarainministeriksi Biden ehdottaa Janet Yelleniä ja ulkoministeriksi Antony Blinkeniä.

CNN:n mukaan Biden ei ole huolissaan, ettei hänen hallintonsa nimityksiä ole vielä vahvistettu senaatissa. (Lähde: AFP)

Wall Street tervehti uutta presidenttiä rikkomalla ennätyksiä

Yhdysvalloissa Wall Streetin kolme keskeistä indeksiä sulkeutuivat keskiviikkona uusille ennätystasoille sen jälkeen, kun uusi presidentti Joe Biden vannoi virkavalansa.

Teknologiapainotteinen Nasdaq oli kauppapäivän päätteeksi kaksi prosenttia plussalla ja nousi 13 457,25 pisteeseen. Indeksin nousuun vaikutti osaltaan myös suoratoistopalvelu Netflixin osakkeen vahva nousu.

Dow Jones päätyi 0,8 prosentin nousuun ja 31 188,38 pisteeseen. S&P 500 kipusi 1,4 prosenttia 3 851,85 pisteeseen. (Lähde: AFP)

Lumimyräkkä pyyhkäisee tänään Suomen yli - ajokeli laajalti huono

Suomen yli pyyhkäisee tänään laaja lumisaderintama, ja ajokeli muuttuu laajalti huonoksi.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta pyryttää päivällä maan länsiosassa ja samalla sää lauhtuu lounaissaaristossa. Sadealue liikkuu sieltä edelleen itään ja pohjoiseen.

Vaarallisen liikennesään varoitus on voimassa aivan etelästä aina Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon korkeuksille asti.

EK: Kesätyöpaikkojen määrä romahti viime vuonna - tälle vuodelle odotetaan reipasta kasvua

Kesätyöpaikkojen määrä romahti viime vuonna koronakriisin seurauksena 80 000 työpaikan tasolle, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto (EK). Koronaa edeltävinä vuosina määrä saatiin nostettua yli 120 000 kesätyöpaikkaan.

EK:n kesätyökyselyn mukaan tulevalle kaudelle ennustetaan reilun 10 prosentin kasvua, mikä toisi töitä noin 90 000 nuorelle. EK haastaa jäsenyrityksensä mukaan, jotta kesätyöpaikkojen määrä saataisiin nostettua 100 000:een.

EU-parlamentti äänestää Navalnyin pidätystä koskevasta päätöslauselmasta

Euroopan parlamentti äänestää tänään venäläistä oppositiopoliitikkoa Aleksei Navalnyia koskevasta päätöslauselmasta.

Päätöslauselma on parlamentin kannanotto Navalnyin pidätykseen Venäjällä. Europarlamentaarikot keskustelivat tapauksesta jo tiistaina, ja tuolloin Venäjän toiminta tuomittiin vahvasti.

Puheenvuoroissa vedottiin muun muassa sen puolesta, että EU laajentaisi Venäjän-vastaisia pakotteitaan Navalnyin pidätyksen vuoksi.

Millainen olisi EU:n yhteinen koronarokotetodistus? - EU-maiden johtajat pohtivat asiaa videokokouksessaan

EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään illalla videokokoukseen keskustelemaan koronatoimien koordinoinnista. Tällä kertaa puheenaiheena ovat muun muassa koronarokotusten eteneminen sekä kysymys siitä, pitäisikö EU:ssa ottaa käyttöön yhteinen koronarokotetodistus.

Esimerkiksi Kreikka on ehdottanut, että yhteinen koronarokotetodistus voisi auttaa jopa matkailun avaamista. Komissio esitti aiemmin tällä viikolla, että EU pyrkisi löytämään linjauksen rokotetodistuksesta kuun loppuun mennessä.

Koskinen torjui Oilersin voittoon

Jääkiekon NHL:ssä Edmonton Oilers on napannut 3–1-voiton Toronto Maple Leafsista. Oilersin maalilla koko ottelun ollut Mikko Koskinen torjui 25 kertaa.

Ottelun avausmaalin iski Oilersin Kailer Yamamoto, kun ensimmäistä erää oli kulunut reilut kymmenen minuuttia. Auston Matthews toi Maple Leafsin tasoihin ottelun kolmannen erän alkupuoliskolla, mutta Oilersin Leon Draisaitl vei joukkueensa jälleen johtoon vajaat kolme minuuttia myöhemmin. Jesse Puljujärvi nappasi syöttöpisteen Draisaitlin maalista.

Loppunumerot viimeisteli Josh Archibald ottelun toiseksi viimeisellä minuutilla.