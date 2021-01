Ajokeli on tänäänkin monin paikoin huono, etelässä jalkakäytävät voivat olla erittäin liukkaita

Ajokeli on tänäänkin huono tai erittäin huono isossa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen varoituskartan mukaan ajokeli on osan päivästä erittäin huono Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Huonon ajokelin varoitus on voimassa puolestaan lähes koko muussa maassa.