Yön uutiskooste: Hallitus neuvottelee rajaliikenteen tiukennuksista ja koronarajoituksista, ajokeli on monin paikoin huono

Marinin mukaan jäsenmailla on kuitenkin erilaisia näkökantoja rajaliikenteen tiukennuksiin. Osassa EU-maista on käytössä rajatarkastuksia pandemiatilanteen vuoksi, kun taas osa korostaa vapaan liikkuvuuden tärkeyttä.

Kokouksessa oli esillä myös ajatus EU:n yhteisestä koronarokotetodistuksesta. Marinin mukaan Suomi kannattaa yhteistä todistusta, mutta kehitystyötä jatketaan vielä teknisellä tasolla. EU-johtajien kokouksessa ei vielä päätetty siitä, voisiko koronarokotetodistusta käyttää matkustamiseen.

Selvitys: Koronakevään kriisijohtaminen oli onnistunutta, vaikka varautuminen oli kehnoa

Hallitus saa hyvän arvosanan koronaviruksen ensimmäisen aallon toimista, vaikka pandemian kaltaiseen kriisiin ei ollut varauduttu hyvin, kertoo kriisijohtamista tarkastellut selvitys.

Selvityksen mukaan terveydenhuollon kantokyky pystyttiin kevään aikana turvaamaan ja terveysturvallisuutta koskenut päätöksenteko oli nopeaa ja oikea-aikaista. Moni kuitenkin toivoi, että päätöksenteossa olisi otettu paremmin huomioon esimerkiksi taloudelliset näkökulmat ja alueellinen virustilanne.

Konsulttiyhtiö Deloitten selvitys perustuu muun muassa valtioneuvoston jäsenien, ylimpien virkamiesten, koronakoordinaatioryhmän ja Oikeuskanslerinviraston virkamiesten haastatteluihin.

Hallitus neuvottelee rajaliikenteen tiukennuksista ja koronarajoituksista muuntoviruksen vuoksi

Hallitus neuvottelee iltapäivällä toimista, joilla on tarkoitus jarruttaa koronaviruksen brittimuunnoksen leviämistä Suomessa.

Ratkaisua haetaan muun muassa siihen, millä tavalla rajaliikennettä rajoitetaan eli mikä katsotaan välttämättömäksi työmatkaliikenteeksi.

Hallitus varautuu myös nykyistä tiukempiin rajoitustoimiin Suomen sisällä, jotta ärhäkämmin leviävää brittimuunnosta pystyttäisiin jarruttamaan ennen rokotteista saatavaa apua.

Ajokeli on tänäänkin monin paikoin huono

Ajokeli on tänäänkin huono tai erittäin huono isossa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen varoituskartan mukaan ajokeli on osan päivästä erittäin huono Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Huonon ajokelin varoitus on voimassa puolestaan lähes koko muussa maassa.

Etelässä on voimassa myös monin paikoin varoitus huonosta jalankulkusäästä. Jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä.

Ilmatieteen laitokselta kerrottiin eilen, että torstain sadealueen odotetaan liikkuvan yön aikana Lappiin, mutta tänään Suomeen on tulossa lounaasta uusi sadealue.

Presidentti Biden ehdottaa viiden vuoden jatkoa Uusi Start -sopimukselle

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on ehdottanut, että runsaan kahden viikon päästä päättyvää Uusi Start -aserajoitussopimusta jatkettaisiin viidellä vuodella. Bidenin ehdottama jatkoaika on enimmäismäärä, millä sopimusta voidaan kertaheitolla jatkaa.

Bidenin aikeista kertoi aiemmin muun muassa uutiskanava CNN virkamieslähteisiinsä viitaten. Asian vahvisti torstaina toimittajille Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki.

Psakin mukaan sopimuksen jatkokausi käy erityisesti järkeensä nykytilanteessa, jossa Yhdysvaltain ja Venäjän väliset suhteet ovat kireät.

Senaatin republikaanien johtaja McConnell ehdottaa, että Trumpin virkasyyteoikeudenkäyntiä lykättäisiin helmikuulle

Yhdysvaltain senaatin republikaanien johtaja Mitch McConnell ehdottaa, että senaatti antaisi ex-presidentti Donald Trumpin asianajajille kaksi viikkoa aikaa valmistautua virkasyyteoikeudenkäyntiä varten.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Politico lähteisiinsä vedoten. Politicon mukaan McConnell oli kertonut republikaanisenaattoreille ehdottavansa senaatin enemmistöjohtajalle, demokraattisenaattori Chuck Schumerille, että oikeudenkäyntiä lykättäisiin helmikuulle.

CBS:n mukaan McConnell vahvisti ehdotuksensa myöhään torstai-iltana paikallista aikaa. Hän kertoi toimittajille, ettei ole vielä kuullut Schumerista ehdotuksen tiimoilta.

Johnson: Liian aikaista sanoa, voidaanko koronarajoituksia purkaa keväällä

Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan on liian aikaista sanoa, voidaanko koronarajoituksia maassa purkaa keväällä, uutisoivat BBC ja Guardian. Pääministerin mukaan asiaa voidaan arvioida paremmin ensi kuun puolivälissä, kun ensimmäiset neljä ryhmää ovat saaneet koronarokotteet.

Hallinnon lukujen mukaan lähes kaksi miljoonaa brittiä on saanut tähän mennessä koronarokotteen ensimmäisen annoksen, BBC kertoo.

Aiempaa nopeammin leviävä koronavirusmuunnos on heikentänyt Britannian koronvirustilannetta entisestään viime aikoina.

Google uhkaa estää hakukoneensa käytön Australiassa lakiesityksen takia

Yhdysvaltalainen Google uhkaa estää hakukoneensa käytön Australiassa ellei maan hallitus muuta sisältömaksuja koskevaa lakiesitystään. Jos laki astuu voimaan nykyisessä muodossaan, tarkoittaisi se, että Googlen pitäisi jatkossa maksaa paikallisille uutismedioille niiden materiaalista.

Australian pääministeri Scott Morrison reagoi Googlen uhkaukseen heti tuoreeltaan jyrkästi. Morrisonin mukaan Australia asettaa säännöt siitä, mitä Google voi tehdä Australiassa. (Lähde: AFP)

Lähde Timesille: Japanin hallitus todennut, että Tokion olympialaiset täytyy perua

Times-lehden tietojen mukaan Japanin hallitus on pohtinut Tokion kesäolympialaisten kohtaloa ja tullut siihen loppupäätelmään, että kisat pitää perua koronavirustilanteen takia. Asiasta on kertonut lehdelle korkea-arvoinen hallituslähde.

Lähteen mukaan tavoitteena on nyt löytää keino kertoa kisojen peruuttamisesta ilman kasvojen menettämistä ja tavalla, joka mahdollistaa, että Tokio voisi isännöidä kisoja myöhemmin.

Tokion kesäolympialaiset oli määrä järjestää viime vuonna, mutta kisat siirrettiin kuluvan vuoden kesään koronaviruspandemian takia.

Winnipegin Laine missasi jo kolmannen pelin, joukkueelle vahva voitto Ottawasta

Jääkiekon NHL:ssä Winnipeg Jetsin suomalaishyökkääjä Patrik Laine oli sivussa jo kolmannesta perättäisestä pelistä. Laineen on arvioitu kärsivän jonkinlaisesta vammasta ylävartalossa.

Tähtihyökkääjänsä puuttumisesta huolimatta Winnipeg voitti vastustajansa Ottawa Senatorsin vahvasti luvuin 4–1. Senators sai aikaan ensimmäisen kavennusmaalinsa vasta lähellä kolmannen erän loppua.

Winnipegin puolustuksessa Ville Heinola pääsi pelaamaan ensimmäisen NHL-ottelunsa tänä vuonna. Jetsin nettisivujen mukaan Heinola oli edellisen kerran NHL-jäällä lokakuussa 2019.

Salpausselän kilpailut alkavat Lahdessa

Salpausselän kisat alkavat tänään Lahdessa miesten yhdistetyn varakilpailulla ja miesten mäkihypyn karsintakilpailulla.

Yhdistetyn varakilpailu hypätään Lahden HS130-mäessä kello 14 alkaen. Suomea edustavat Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Arttu Mäkiaho, Perttu Reponen sekä neljä kansallisen ryhmän urheilijaa.

Mäkihypyn karsinta alkaa kello 19. Lahden suurmäessä hyppäävät Antti Aalto, Niko Kytösaho, Jarkko Määttä ja Eetu Nousiainen.

Salpausselän kisat järjestetään tänä vuonna 96. kerran, tällä kertaa ilman yleisöä.