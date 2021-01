Suomessa raportoitu 350 uutta koronavirustartuntaa

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on noin 66 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Suomessa on raportoitu 350 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 847 uutta tartuntaa, mikä on 427 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.